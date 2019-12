Desmuntant l’escudella i carn d’olla de Nadal

Hi ha coses que per Nadal es consideren intocables, com el pessebre, la barba del rei Melcior o l’escudella de Nadal. Aquesta menja, tradicional fins al moll de l’os (i mai tan ben dit), és un autèntic maldecap per a moltes persones que hi esmercen moltes hores per obtenir un caldo suculent i la carn d’olla tan deliciosa.

Però heu pensat mai a fer una escudella diferent? Com diria el gran xef Ferran Adrià: una escudella desconstruïda i esferificada. Al Diari de Sabadell vam llençar el repte als cuiners de la ciutat i el resultat ens el mostren els xefs del restaurant Rice, Dani Moreno i el Jonathan Cano, i el del restaurant 23, Jordi Ferruz.

Ens han elaborat un plat d’autor “prenent com a base el caldo tradicional amb tots els ingredients habituals”, aclareixen. El resultat, però, ha estat força diferent de l’escudella que se serveix a les llars catalanes. De la Hofmann als fogons El Dani i el Jonathan, igual que el Jordi, són joves i s’han format a la prestigiosa Escola d’Hostaleria Hofmann. Això els ha permès acumular, malgrat la seva joventut, una bona experiència i mestratge.

Els xefs del restaurant Rice es van conèixer estudiant. Després, les seves carreres, però, van agafar camins diferents. El Dani ha estat, entre altres establiments, a la cuina del Duo. El Jonathan ha fet de cuiner a La Presumida. Un dia van convertir una bona amistat en un projecte gastronòmic que es basa en el producte fresc, i especialment en l’elaboració d’arrossos i plats de peix, com es pot deduir pel nom del restaurant. Per tot plegat, ha estat un doble repte l’elaboració d’aquest plat, bàsicament de carn, en un restaurant que té com a especialitat una carta bàsicament d’arròs.

Ara, Igual que el Dani i el Jonathan, el Jordi ha fet un plat amb autoria Jordi Ferruz, del restaurant 23, es mira la seva creació. Al costat, Daniel Moreno i Jonathan Cano, del restaurant Rice / ÓSCAR ESPINOSA ambdós, i per aquelles casualitats de la vida, regenten junts un petit i coquetó local al carrer de Raval de Dins de la nostra ciutat. “Hem gaudit molt fent aquest plat tan original”, admeten, i afegeixen que no els ha resultat “un gran esforç, perquè ens vam posar a pensar i ens va sortir aquesta idea” El 23 de Sant Pere Jordi Ferruz és al capdavant d’un projecte engrescador com és el restaurant 23. Es tracta d’un jove cuiner apassionat per la gastronomia que ha elaborat una carta imaginativa i fresca.

El seu petit restaurant es troba a un dels punts neuràlgics de la ciutat, al número 23 del carrer de Sant Pere. Com el Dani i el Jonathan, aquest xef ha elaborat un plat amb autoria partint d’uns productes de qualitat i tradicionals, però el procés ha estat diferent i el resultat final, molt original. “El caldo porta tot el que ha de portar, però he buscat un tret diferencial”, avança.