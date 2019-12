VÍDEO Escolta el conte “Nit de Reis a Sabadell” d’enguany

“Heus ací que fa molts i molts anys, potser més de cent, al bell mig de la plana del Vallès, a tocar del Ripoll i no pas gaire lluny del peu de La Mola, hi havia una ciutat que duia per nom Sabadell. Sabadell?, va demanar Baltasar. Sí, Sabadell, van repetir Melcior i Gaspar”. Així comença el conte Nit de Reis a Sabadell, que l’Ajuntament edita per quart Nadal consecutiu.

L’obra està escrita pel David Vila i Ros, i compta amb noves il·lustracions, a càrrec del col·lectiu El Huevo Eterno. Aquests dies es pot veure els dibuixos que acompanyen el relat en una mostra al Casal Pere Quart.

A continuació podeu escoltar el conte, narrat pel seu autor: