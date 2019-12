El voleibol del Club Natació a la Copa d’Espanya a Valladolid i Guadalajara

La secció de voleibol del Club Natació Sabadell no atura l’activitat aquestes festes nadalenques. De fet, té una important presència d’equips a la Copa d’Espanya que es disputa a Valladolid (categories cadets juvenils) i a Guadalajara (aleví i infantils) a partir d’aquest divendres 27 i fins al dia 30 de desembre.

L’entitat nedadora desplaça un total de 6 equips formats per 46 esportistes i 6 entrenadors. En aquesta ocasió, participaran un equip juvenil masculí i un equip cadet femení a Valladolid i dos equips alevins masculins, un infantil masculí i un infantil femení a Guadalajara. Aquest torneig és un referent en el calendari del voleibol estatal, on aquest any s’han inscrit 424 equips i 6.300 jugadors.

A més, es disputen dos partits d’All-star, un de masculí i un de femení, a cada una de les ciutats que són seus de la competició, pel que els esportistes participants gaudeixen d’una gran experiència de voleibol durant aquests dies de festes nadalenques. Recordem que el llistó està força alt, ja que l’any passat, l’equip aleví femení del CNS va aconseguir obtenir la segona plaça.