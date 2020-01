Un accident i dues alcoholèmies, serveis més destacats de la nit de Cap d’Any a Sabadell

La nit de Cap d’Any no ha presentat grans problemes a nivell de successos a Sabadell. El més destacat és un accident que s’ha produït a les 4.25 h a la carretera de Polinyà a Sabadell.

Segons informen fonts municipals de Sabadell, els fets van implicar dos turismes. En un primer moment es va haver de cercar un dels conductors, que no era al lloc dels fets, però que va ser localitzat sense més problemes. Ara per ara, no consta que hi hagi alcoholèmia implicada en el fet. Hi van intervenir diverses unitats de la Policia Municipal de Sabadell, la Policia Local de Polinyà, els Mossos d’Esquadra i bombers.

D’altra banda, també es van practicar dues denúncies per alcoholèmia positiva a les 1.40 h i les 3.10 h, respectivament. La primera es va produir a la Rambla Ibèria, quan la Policia Municipal va aturar un vehicle i el seu conductor va donar positiu amb 0,29 mg/l en la primera prova orientativa. En les evidencials va donar positiu, amb 0,35 mg/l i finalment amb 0,32 mg/l.

La segona es va produir a l’avinguda Matadepera, al nord. En aquest cas, el conductor va donar positiu en la primera prova orientativa amb 0,48 mg/l, i en la definitiva 0,42 mg/l.

Nit sense incidències remarcables a Catalunya

A nivell de Catalunya, el telèfon d’emergències 112 ha rebut entre les 20 hores de dimarts i les 9 d’aquest dimecres 3.602 trucades per incidències relacionades amb la nit de Cap d’Any, cap de destacable, segons Protecció Civil. Fins a les 7 del matí s’havien obert 2.144 expedients per 3.094 trucades.

Gairebé la meitat dels avisos han estat per qüestions relacionades amb la seguretat ciutadana, el 48,8%, i el 28,3% de les trucades han estat per assistències sanitàries. Territorialment, el 47,7% dels avisos han arribat des del Barcelonès; el 8,73% des del Baix Llobregat, i el 8,37 des del Vallès Occidental. Per ciutats, Barcelona n’ha acumulat el 37,1%.