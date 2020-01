Sabadell tanca el 2019 amb un 280 persones menys a l’atur

Sabadell ha tancat el 2019 amb 12.224 aturats. Aquesta xifra representa un descens interanual del 2,24% i en nombres absoluts hi ha 280 persones inscrites menys al Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) que el 2018. Es tracta de l’any que hi ha amb menys desocupats des del 2007, just abans de la crisi econòmica en què hi va acabar 8.854 aturats. A partir d’aquest moment l’atur es va enfilar sempre a finals d’any per sobre dels 12.224 desocupats actuals.

Segons les dades del Ministeri de Treball i Seguretat Social, aquest descens final ha estat reforçat gràcies a la baixada del nombre de desocupats que s’ha produït el desembre. El mes passat es van registrar 197 sabadellencs menys a l’atur, una xifra que va suposar un mínima reducció de l’1,58%. En tot cas, s’ha mantingut una tendència a la baixa que també va haver-hi al novembre per trencar l’augment de 336 desocupats que va haver-hi a l’octubre.

Des del punt de vista interanual, la tendència continua sent a la baixa. En relació amb l’any anterior, aquest és el 77è mes en què l’atur cau de manera ininterrompuda. És a dir, des del juliol del 2013, el nombre d’aturats ha anat baixant en comparació amb l’any anterior.

En l’àmbit comarcal, Sabadell també ha arrossegat la reducció del nombre d’aturats a la comarca, que ha tancat l’any amb 49.533 vallesans inscrits al SOC. Aquesta xifra suposa un descens de 222 desocupats (-1,87%) A banda de Sabadell, els descensos més destacats s’han registrat a Terrassa (-67), Palau-solità i Plegamas (-19), Viladecavalls (-19), Vacarisses (-16) i Barberà (-13).

Catalunya va tancar el 2019 amb 388.124 aturats, 4.783 menys que el desembre del 2018, xifra que representa un descens interanual de l’1,22%. La dada és la més baixa per a un mes de desembre des del 2007, quan es va tancar l’any amb 265.789 desocupats. En comparació amb el mes anterior, es va registrar un descens de 2.058 aturats, ja que al novembre hi havia 390.182 aturats.

D’altra banda, el nombre de treballadors afiliats a la Seguretat Social es va situar al desembre en 3.459.377, un 1,85% més que fa un any (+62.756) i un 0,10% menys que el mes anterior (-3.551). Del total, 2.903.149 pertanyien al règim general, 550.164 eren autònoms, 6.062 del règim del mar i un al del carbó.