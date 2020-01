El Cercle Republicà homenatja les primeres víctimes de l’any de violència masclista

El Cercle Republicà de Sabadell ha fet una acció aquest dimecres al matí per denunciar les primeres víctimes de l’any de violència masclista; una dona i la seva filla, Mónica i Ciara, veïnes d’Esplugues de Llobregat assassinades pel seu marit i pare respectivament el 6 de gener. L’acció s’ha fet a la façana de l’Ajuntament a la plaça del Doctor Robert.

Des d’aquesta organització republicana denuncien que el 2019 la violència masclista va causar 36 morts i que en tres anys els assassinats han augmentat en 8 persones. La portaveu del grup Feminista del Cercle Republicà, Nohemí Zafra, assegura que “existeix un problema greu en la nostra societat i que les mesures existents de prevenció i eradicació són completament insuficients”, per la qual cosa reclamen revisar tant la normativa com la posició dels Jutjats.

Precisament, recorden des del Cercle, “els Jutjats de Sabadell presenten un alt percentatge de denegació d’ordres de protecció, un 65%, que és dels més elevats en l’Estat”. Aquesta entitat aposta per una república catalana que garanteixi la igualtat real entre homes i dones i que aposti “de manera clara i profunda per l’ètica i l’educació des de les escoles, la universitat i en general totes les institucions públiques” per tal d’acabar amb la violència masclista.