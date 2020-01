L’Ajuntament licita la renovació de la coberta de l’escola bressol La Romànica

L’Ajuntament de Sabadell ha licitat les obres per impermeabilitzar la coberta de l’escola bressol la Romànica, situada a la Creu de Barberà, molt a prop del centre d’infantil i primària, i de l’institut, amb qui comparteix nom. El contracte, que compta amb un pressupost de poc més de 49.000 euros, es va obrir a concurs públic el passat 2 de gener. És, de fet, la primera licitació del consistori sabadellenc en aquest any 2020.

Segons han indicat al D.S. fonts del centre, la coberta de l’edifici patia de goteres des de feia temps. Sobretot quan es produïen tempestes. Les feines ara licitades cerquen millorar l’estanqueïtat de la coberta, que cal renovar degut a la seva antiguitat i degradació .

El temps per presentar ofertes per realitzar les obres finalitzarà el proper 22 de gener a les 23.59 h i el contracte tindrà una durada de quinze dies. El projecte es va aprovar el març del 2018. El desembre del 2019 el consistori va adjudicar també obres de renovació per a les proteccions solars a la façana de la veïna escola La Romànica per valor de 170.872 euros.