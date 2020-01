Un barri que vol sortir de la seva ciutat

A PEU DE BARRI | CAN RULL

Si una cosa té d’especial la gent que viu a Can Rull és la seva passió per viatjar i descobrir món més enllà de les fronteres sabadellenques. Es tracta d’una de les característiques que defineixen el barri en tant que les entitats de referència de Can Rull organitzen constantment sortides i excursions de més o menys distància: l’Agrupació Andalusa San Sebastián de los Ballesteros, el Club Pensionista, l’Associació de Veïns…

Per a les excursions més breus, ja hi ha la Unió Ciclista –una entitat de referència al barri–, que organitza escapades més modestes però intenses. Tot i això, Can Rull també rep visites de l’estranger gràcies al Torneig Memorial Manuel Luque-Alex Gallardo que organitza el Club de Futbol Can Rull Rómulo Tronchoni i que atreu equips de futbol de les categories benjamí i aleví de la resta de l’Estat i de l’estranger.

El batec de Can Rull és la plaça de Benjamin García i les seves artèries, els bars de tapes adjacents. La plaça és el principal punt de trobada del barri de grans, petits i joves. Altres places com la de Ròmul o de Masllovet són propietat dels més petits, on principalment juguen a fer tocs de pilota, a fet i amagar o a tocar i parar. Però no són, ni de lluny, tan afluents com la primera.

I els bars i restaurants també configuren la vida del barri, tot i que no estan concentrats a un eix específic, sinó repartits pel veïnat. “És un tret identificatiu, les tapes són el plat millor cuidat a Can Rull”, explica Dolores Tejada, una assídua als locals de tapeo. De fet, l’oferta gastronòmica del barri convenç sabadellencs d’altres barris, que visiten Can Rull a la recerca d’una bona tapa. D’entre els més de vint bars i restaurants que hi ha, els més tradicionals i també més concorreguts són el Bar Especial, Goyo Tapas –ple de gom a gom– i el bar La Escalera, on contrasta la clientela més gran amb la més jove.

I pel que fa al comerç, tot i que ha patit transformacions al llarg dels anys, continua sobrevivint a Can Rull. Fleques que data de l’any 1980, un parell de fruiteries “de tota la vida” i quatre grans supermercats que alliberen els residents d’agafar el cotxe per a les compres diàries.

La curiositat…

Can Rull va ser el barri de Lluís Companys, expresident de la Generalitat. De fet, era la seva segona residència. Es va construir una casa al carrer de Juan Varela i va inaugurar l’escola d’adults del barri. El seu habitatge, però, no es conserva actualment perquè al voltant dels anys 1970 es va enderrocar per construir-hi un bloc de pisos en substitució. Any rere any, els veïns reten homenatge a Companys a la Masia, a la font de Can Rull i al pati de l’escola d’adults.