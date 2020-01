Detecten i eliminen un niu de vespa asiàtica al Vallès

L’Ajuntament de Barberà del Vallès ha procedit a eliminar un niu de vespa asiàtica que es va detectar al municipi. A mitjans de desembre i gràcies a la col·laboració ciutadana i els serveis de neteja, es va observar una massa estranya a un dels roures del Parc de Can Serra que semblava un niu de vespa asiàtica i que va ser confirmat per personal tècnic municipal.

El mateix dia, un cop es va determinar que el niu, malgrat l’època de l’any, encara hi era actiu, es va tancar l’accés al parc infantil i es va establir un perímetre de seguretat al voltant de l’arbre i del parc per tal d’impedir l’accés.

Donat que el niu estava a més de 15 metres d’alçada, s’han hagut de combinar dues tècniques innovadores per tal d’inactivar-lo inicialment i extreure’l posteriorment.

A finals de desembre es va realitzar un tractament d’inactivació fent servir projectils amb biocida mitjançant una marcadora molt semblant a un arma de paintball. Amb aquest sistema, un cop els projectils (amb el biocida congelat) han entrat al niu, es comencen a fondre, mullant l’interior i entrant en contacte amb la vespa asiàtica quan intenta netejar l’agent extern. D’aquesta manera, s’assegura també que les vespes que en aquell moment es troben fora del niu, perquè estan treballant o han sortit amb els primers impactes, acabin en contacte amb el biocida quan tornin al niu. L’objectiu d’aquesta tècnica és erradicar larves, pupes i vespes amb un sistema troià, però no treure o destruir el niu, ja que aquest s’anirà degradant o caient poc a poc fins a desaparèixer.

L’alçada del niu dificultava enormement l’extracció manual, mitjançant apicultor especialista amb grua, i es va decidir actuar amb una tècnica nova per tal d’eliminar el niu i assegurar que no hi hagués cap vespa en estat de letargia, ja que no es detectava activitat. La tècnica emprada va ser la de combustió interna, que consisteix en una perxa amb torxa que es col·loca obstruint el forat que les vespes fan servir d’entrada i sortida per tal de cremar el niu, pupes i larves en la seva totalitat.

Un cop eliminat el niu, es va procedir a la neteja del parc infantil i de tot el perímetre de seguretat que s’havia establert feia dies. així, es van retirar les tanques i la cinta, i es va reobrir el parc infantil a les persones usuàries.