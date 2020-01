“Blue Monday”: per què avui és el dia més trist de l’any?

Dia gris, ventós i amb risc de pluja. Sí, així ha estat aquest dilluns, 20 de gener, un dia tristot. I és que aquest dilluns ha estat el que es coneix en el món algosaxó el Blue Monday, és a dir, el dia més trist de l’any.

Però, d’on ve aquesta definició? L’origen es remunta a 2005, quan Cliff Arnall, professor de l’escola de psicòlegs de la universitat de Cardiff, va anunciar que havia trobat una fórmula matemàtica per determinar el dia més trist de l’any.

I què diu aquesta fórmula? Segons els càlculs del matemàtic, aquest és el tercer dilluns de gener: per la pressió pels deutes procedents de les festes de Nadal, per no haver cobrat el mes de gener, pel fred (al qual aquest any hi hem de sumar el vent), el temps que ha passat des de les festes, la desmotivació i els propòsits d’any nou incomplerts.

Tot i això, sempre se li pot posar música al dia, i el grup New Order així ho va fer. Com a mínim per no acabar la jornada amb mal peu!