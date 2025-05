6 passos per planificar els exàmens i 5 consells per ser eficaços estudiant

6 passos per planificar exàmens

Lesde lesbullenmolts estudiants preparen els seus exàmens, siguin de l'institut o de la universitat. Per ajudar-los, hem parlat amb diferents experts per elaborar uns quants consells.

1. Inventari de les assignatures i el temari que inclouen (per evitar sorpreses d’última hora). Definir quant temps necessita cada matèria.

2. Programar un horari per veure que pots arribar a tot. Va bé per agafar confiança. És important deixar dos dies de marge al final.

3. Buscar una tècnica per estudiar cada assignatura: exercicis pràctics, mapes conceptuals, subratllar lectures... I posar-s’hi!

4. Compartir coneixements. Dos dies abans de l’examen, repassar en grup pot anar bé.

5. Descansar el dia previ a l’examen.

6. Anar amb temps a l’examen per evitar angoixa i nervis. Pot estalviar ensurts.

I... 5 consells per ser eficaços estudiant

1. Dormir les hores que el teu cos necessiti. Ni més ni menys. Per salut i perquè els coneixements adquirits es consolidin en aprenentatge.

2. No augmentar les dosis d’estimulants –cafè o begudes energètiques– a les quals el teu cos no està acostumat. El dia de l’examen, et podrien passar factura i deixar-te bloquejat.

3. Alternar els esforços amb descansos. Després d’estudiar una hora o una hora i mitja, desconnectar uns minuts. Fer esport també pot anar bé.

4. Hidratar-se amb aigua. I res d’alcohol!

5. El mòbil és un element que distreu. Desinstal·lar-se Instagram és una opció. O apagar-lo.

L'opinió de l'expert: Jordi Fernández Castro, catedràtic de la UAB

“Fer un gran esforç de memorització en poques hores no té repercussió en un aprenentatge significatiu, que pugui durar. No té cap sentit. Des de fa anys, a la universitat s’estan establint sistemes d’avaluació contínua per repartir els esforços al llarg del semestre”, alerta Jordi Fernández Castro, director del Departament de Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l’Educació de la UAB.

El catedràtic comprèn que, molts estudiants, que compaginen la universitat amb la feina, no tenen més remei que posar-s’hi a la nit. Ara bé, ressalta que “és tan important estudiar com dormir després, i no només per a la salut, sinó també per consolidar l’aprenentatge. Tots els esforços que es fan durant el dia -activitats, exercicis pràctics, lectures- necessiten un període de repòs”, adverteix.

Per altra banda, Fernández Castro considera que “no té sentit reduir hores de son abans d’un examen. El detriment de la capacitat cognitiva a causa de la manca de son és pitjor que la falta d’estudi. S’ha de tenir el cap ben clar”. I, a l’hora d’estudiar, “has d’estar en bones condicions, si no, és millor parar i tornar-hi després de desconnectar”.

