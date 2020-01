El xandall torna a la moda juvenil

No hi ha temps que no torni. Ara sembla que revivim una certa estètica dels anys 90, basada en el xandall. Marques com Fila, Champion, Kappa, Ellesse i Lotto viuen una segona vida comercial. També conegut com a streetwear o estètica tracksuite, aquesta moda té uns patrons marcats. Les treballadores d’una botiga emblemàtica d’aquest estil, Zero Day, expliquen quins són: “La variant femenina –a grans trets– inclou vamba esportiva amb sola gruixuda, xandall de caient ample i que arriba fins al melic, un top curt, material de tàctel i colors cridaners”, explica Carlota Castellví. “La variant masculina porta xandall pitillo, que deixa a l’aire el turmell, i inclou tallavents de colors elèctrics i gorres americanes per al cap”, afegeix.

Un look esportiu que, tanmateix, passa per elegant. “Les mares es posen les mans al cap quan els diem que el xandall és la peça de roba que els joves utilitzen per anar mudats”, explica per la seva banda Laura Girbau. “Les mares no ho entenen, però els joves ara busquen comoditat”, afegeix Castellví. No els falta experiència. La botiga està especialitzada en el públic adolescent i juvenil, que habitualment venen sols a mirar roba però acompanyats de la mare a l’hora de fer la compra.

Però, com s’ha configurat aquesta moda? Els referents estètics són els cantants de trap. En el cas femení, es replica indiscutiblement el look de Rosalía. I es comparteix per Instagram i Youtube. Segons Encarna Ruiz, professora de Sociologia de l’ESDI, “és un estil que marca molt pit i maluc sense problemes, de fet, reivindica la sexualitat femenina”. Ara bé, des d’un punt de vista quasi reivindicatiu: “Té una pinzellada feminista, des del respecte a la dona com a subjecte empoderat”. De fet, Ruiz creu que l’estètica va de la mà de les lletres de les cançons.

Contestataris?

Aquest look té també un component contestatari, tot i que potser no polititzat. “Aquesta roba la porten els joves de la Generació Z i el que volen és desmarcar-se dels que els han precedit: o sigui, els millennials”.

Tanmateix, la sociòloga explica que aquesta tendència per l’outfit més urbà i xandaller està auspiciada per les grans marques, fins i tot les de luxe. “Chanel, per exemple, estava en decadència. Karl Lagerfeld es moria. A la Generació Z no li agradava el luxe. I què van fer? Un pla pilot per llançar una nova línia molt urbana, amb Pharrell Williams com a model”. Així doncs, el xandall ha captivat des del Primark fins a Chanel.

Tot i que qui no té diners compra una imitació de Moschino o d’Yves Saint Laurent per AliExpress. “Fins i tot penya del centre es posa ungles de gel, com les de la Rosalía, per semblar més de perifèria”, explica Eivi, especialista vallesana en noves tendències. Fa referència a les ungles artificials que, per uns 30 euros, arreglen a les botigues. També destaca les arracades, penjolls i tota mena de complements d’or. “I l’eye liner, com més llarg, millor”, afegeix. “De fet, l’èxit del brilli brilli en el maquillatge dels ulls provés de la sèrie Euphoria, de Netflix, que ho ha petat molt i en la qual totes les actrius porten els ulls de meravella”, contextualitza, “havent esdevingut l’actriu trans Hunter Schafer en tot un referent per a moltes”.

És una generació sense complexos. Que posa per al fotògraf amb aire desafiant. Que recupera teixits com el tàctel (el del xandall de l’escola) i el flurry (com de peluix). A la qual alguns adults acusen de tantsemenfotisme… Però que ells i elles defensen dient que senzillament tenen altres interessos.

Aneu fent lloc, que estan arribant.

Quins són els trets característics en la vestimenta d’un jove de 18 anys?

1. Les sabates són en aquest cas de sola molt plana, tot i que també es porten les sabates esportives grosses i amb el logo de la marca ben visible.

2. Els pantalons són un xandall d’estil ‘pitillo’ estret i el llarg és més curt que el convencional, quedant a un pam de la sabata.

3. Els mitjons acostumen a ser ‘pinkis’, per tal que no es vegin, i el turmell quedi a l’aire.

3. Les dessuadores són de marques esportives clàssiques que tornen al mercat (com Puma) o que mai han marxat (com Nike).

5. Les motxilles, que en molts de casos són de marques ‘surferes’ i ‘skaters’ (Vans, Quicksilver, Santa Fé…), estan preparades per portar-hi còmodament el patinet (l’skate)

6. La tendència actual és portar sabates esportives amb la sola molt gruixuda, quasi elevador. És l’estil de marques com Buffalo. En el cas d’aquestes dues joves, a més a més, s’han intercanviat una peça de cada parell i les combinen.

7. El caient del xandall és molt ample en el cas de les dones. Tot i així, els baixos s’arreglen de tal forma que es vegin uns senzills mitjans blancs com de fer esport. El teixit és de tàctel, als laterals. Per dalt, arriba fins al melic.

8. La part de dalt sol basar-se en una peça ‘top’ molt curta (com ara de la marca Sik Silk London), cosa que permet que es vegi una franja de cos per damunt del llombrígol.

9. En aquest cas, combinen dues samarretes superposades: Una de llarga i una de curta.

10. En aquest estil, les dones no porten barrets, sinó gorros esportius i fins i tot gorres de beisbol, tal com els nois.