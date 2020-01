Sergi Giralt, camí del Ral·li de Montecarlo d’històrics

El copilot de Sabadell Sergi Giralt ja està camí de Valence on, demà dissabte, afrontarà per tercera vegada el Ral·li de Montecarlo d’històrics. Una de les proves més mítiques del món dels ral·lis que enguany comptarà amb la presència de llegendes com Walter Rörhl, Bruno Saby o Andrea Zanussi, entre altres pilots. Aquesta tarda (19 h), ha sortit puntualment des de Barcelona juntament amb David Nogareda, el pilot del Porsche S Coupé 2.0 de l’any 1969.

Després d’aconseguir una onzena posició a la classificació general i la quarta plaça en la categoria classe C en l’edició del 2019, la il·lusió i l’ambició és màxima: “És la gran cita de l’any i es presenta molt divertida. He somiat a aixecar la copa a Mònaco”, confessa.

De cara a la cita, Giralt reconeix que hi ha una sèrie d’aspectes que li fan la guitza, com per exemple l’elecció dels neumàtics i el cronometratge, les dues claus que poden marcar el desenllaç final: “L’any passat vam equivocar-nos en els últims dos trams per escollir una muntura equivocada. Enguany, estrenem uns neumàtics mixtos que de ben segur que aniran bé”. Respecte al cronometratge, i a diferència dels neumàtics, Giralt no hi té tanta confiança: “Tot va per satèl·lit, a través del tripy i mai acaba de ser del tot exacte. El primer tram serà clau per agafar un bon calibratge i una bona regularitat si volem donar la campanada”.