Unes 300 persones demanen l’absolució dels encausats per encadenar-se davant el TSJC en una manifestació a Barcelona

Unes 300 persones s’han manifestat aquest diumenge al migdia entre la plaça d’Urquinaona i el Palau de Justícia, al passeig de Lluís Companys, per demanar l’absolució dels tretze CDR encausats per encadenar-se davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) el 23 de febrer del 2018; tres dels quals són sabadellencs segons fonts de la defensa. Els acusats afronten aquesta setmana un judici en què se’ls demana penes d’entre un any i dos anys i mig de presó pels delictes de desordres públics, desobediència i resistència greu. La marxa, que ha transcorregut amb tranquil·litat, ha comptat amb el suport d’altres plataformes d’encausats com ara els detinguts el 23 de setembre o els 9 de Lledoners i s’han pogut sentir crits d”’Independència”, ”Absolució” o ”La solidaritat, la nostra millor arma”.

En declaracions als mitjans, una de les encausades, Ivi Manelich, ha explicat abans de començar la manifestació que encaren el judici entenent que ”no hi ha delicte” i que no el veuen. Els demanen fins a 2,5 anys de presó ”per seure a unes escales’,’ ha dit Manelich, que ha afegit que la Fiscalia justifica la demanda de les penes considerant que la intenció dels concentrats davant les portes del Palau de Justícia de Barcelona el 23 de febrer del 2018 tenien ”intenció d’entrar i provocar d’anys”, és a dir, ”intencions més grosses, d’anar més enllà” de seure davant el TSJC.

Unes 300 persones els han volgut donar suport aquest diumenge al migdia amb una marxa que ha començat a la plaça d’Urquinaona i ha acabat justament davant el TSJC, i que ha transcorregut amb total tranquil·litat. Per Manelich, el suport que han rebut tot aquest temps ”és immens” perquè arriba de diversos col·lectius i també de persones individuals que els ha donat ”molt de caliu”. La manifestació ha estat una mostra més d’aquest caliu i confien que dimecres i dijous, els dies del judici, també rebin ”escalf” en les concentracions convocades abans de les 9 h.

Durant la manifestació, s’han pogut sentir crits de ”La solidaritat, la nostra millor arma”, ”1 d’octubre, ni oblit ni perdó” o ”Llibertat presos polítics” i ”Pim pam pum, que no en quedi ni un”. Darrere una pancarta amb el lema ”Absolució encausades”, els manifestants, entre els quals hi havia Roger Espanyol, han arribat fins davant del Palau de Justícia, on hi havia els diversos col·lectius que hi donaven suport, com ara les plataformes en defensa dels detinguts el 23 de setembre, els 9 de Lledoners, Daniel Gallardo, de Madrid Antirepresivo o els joves d’Alsasua, de qui s’ha deixat escoltar un àudio en el tram final de l’acte.

Tretze CDR seran, doncs, jutjats aquest dimecres i dijous a l’Audiència de Barcelona per haver-se assegut i encadenat a les escales del Palau de Justícia fa dos anys. Els acusen de delictes de desordres públics, desobediència i resistència greu, per la qual cosa se’ls demanen penes d’entre un i dos anys i mig de presó. Durant la protesta del 23 de febrer, es van detenir diverses persones, entre elles un menor. El 27 de setembre del mateix any es van tornar a concentrar davant el TSJC en suport als primers encausats i unes deu persones han estat multades amb sancions de fins a 600 euros.