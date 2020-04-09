09/04/20 DOLORES GARCÍA MONEO
09/04/20 SOCORRO BUENO CALDERON
09/04/20 RAMON CEREZA OLIVA
09/04/20 ISIDRO MOIRÓN VICIOSO
09/04/20 PEDRO TOLEDO GOMEZ
09/04/20 BLAI PERALES SALA
09/04/20 MIGUEL AGUSTI ROCA
09/04/20 MARIA TERESA BROSSA VENTURA
09/04/20 MARÍA PURIFICACIÓN MACIAS NOGUERA
09/04/20 JUAN LUIS PEREZ DIAZ
09/04/20 JESÚS GASCÓN PUIG
09/04/20 GADOR MORENO MAS
09/04/20 ENRIQUE LAMA FERNANDEZ
09/04/20 FRANCISCA RUIZ GARCIA
08/04/20 ISABEL MOLINA DEL AGUILA
08/04/20 ERNESTO CALVO ORTEGO
08/04/20 DOMINGO VALERO LORENTE
08/04/20 CATALINA SÁNCHEZ JIMÉNEZ
08/04/20 ANTONIO ORTIZ PEREZ
08/04/20 DIEGO LUQUE GIBAJA
08/04/20 JORDI DOMENÈCH AVELLANEDA
08/04/20 ANGEL GARCÍA LOSADA
08/04/20 JOSÉ MARIA UJAQUE CHILLÓN
08/04/20 TERESA FERNÁNDEZ ALBERTUS
08/04/20 JUSTA MATILLA MORENO
08/04/20 MANUEL ALEJANDRO ROSIÑA
08/04/20 MANUEL MUÑOZ GALAN
08/04/20 MARIA CASTRO MARTÍNEZ
08/04/20 MARIA CORDOBA HINOJOSA
08/04/20 MARIA GARCIA CARRO
08/04/20 MARIA ASUNCIÓN NASPLER ALTIMIRA
08/04/20 PEDRO LÓPEZ FERNÁNDEZ
08/04/20 RAFAEL SALAS ZAMBRANA
08/04/20 JOSE PUJOL COSP
Obituari de Sabadell del 10 d’abril de 2020
09/04/20 DOLORES GARCÍA MONEO