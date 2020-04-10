10/04/20 MERCEDES DEIDAMIA ZAPATA PEÑA
10/04/20 SEBASTIANA GUILLEN SEGARRA
10/04/20 RITA ESCAYOLA ARCH
10/04/20 FRANCISCO JOSE PEREZ RUIZ
10/04/20 JOSÉ MONTCUSÍ PEIRI
10/04/20 MONTSERRAT TORROELLA SALABERT
10/04/20 CARMEN CUELLO CACHINERO
10/04/20 JOAQUIN GUMBERT ARAGUEZ
10/04/20 ENRIQUETA MONTLLEO ROMAN
09/04/20 FRANCISCA RUIZ GARCIA
09/04/20 FRANCISCA GARCÍA JIMÉNEZ
09/04/20 ENRIQUE LAMA FERNANDEZ
09/04/20 GADOR MORENO MAS
09/04/20 CECILIO GOMEZ SALGADO
09/04/20 BLAI PERALES SALA
09/04/20 BENJAMÍN LOZANO FERNÁNDEZ
09/04/20 AMPARO ARGUELLO GARCIA
09/04/20 DOLORES GARCÍA MONEO
09/04/20 ISIDRO MOIRÓN VICIOSO
09/04/20 AGUSTINA ALVÁREZ SÁNCHEZ
09/04/20 JORGE VICENS SERRA
09/04/20 SOCORRO BUENO CALDERON
09/04/20 JUAN JESUS LÓPEZ OLIVAS
09/04/20 JUAN LUIS PEREZ DIAZ
09/04/20 JUANA SANCHEZ JIMENEZ
09/04/20 MARÍA PURIFICACIÓN MACIAS NOGUERA
09/04/20 MARIA TERESA BROSSA VENTURA
09/04/20 MIGUEL AGUSTI ROCA
09/04/20 PEDRO TOLEDO GOMEZ
09/04/20 RAFAEL CASTILLO FUNES
09/04/20 RAMON CEREZA OLIVA
09/04/20 JESÚS GASCÓN PUIG
Obituari de Sabadell de l’11 d’abril de 2020
10/04/20 MERCEDES DEIDAMIA ZAPATA PEÑA