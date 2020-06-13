13/06/20 MARIA TERESA BOTIFOLL ESPINASA
13/06/20 LUIS CRESPO DOMINGO
13/06/20 BASILISA LEÓN NAVARRETE
13/06/20 ANA MARIA TORAN ISERTE
13/06/20 ALBERTO HERNÁNDEZ SÁNCHEZ
12/06/20 ROSA CORTES GIMÉNEZ
12/06/20 JUANA TORRA MIQUEL
12/06/20 JESUS BLASCO PASTOR
12/06/20 ISIDORO ACEITUNO CÓRDOBA
12/06/20 FRANCISCO BARRERA MORALES
12/06/20 DOLORES CORRAL MUÑOZ
12/06/20 CELERINA CORRAL PÉREZ
12/06/20 ANDRES NOFUENTES BAYONA
12/06/20 ANA TRABALÓN VILCHES
Obituari de Sabadell del 14 de juny de 2020
13/06/20 MARIA TERESA BOTIFOLL ESPINASA