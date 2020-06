Alexis Granero: “La innovació i l’exportació són la sortida a la crisi”

Formava part del comitè del Club de Joves Empresaris (JEC) des de feia vuit anys. A principis del 2020, Alexis Granero va agafar el relleu de la presidència de l’entitat. Una de les seves primeres accions ha estat transformar aquest club, que ja tenia 18 anys d’existència, en ConCentrem, per ampliar-ho a empresaris, emprenedors i directius de més de 45 anys i d’altres sectors.

La creació del nou club estava planificada abans de la pandèmia. Us ha obligat a repensar-lo?

No l’hem replantejat. Les línies de treball són les mateixes. El motiu de canviar el nom del Club de Joves Empresaris JEC a ConCentrem és per no fer una limitació d’edat. El reglament el limitava a 45 anys, de manera que ara donarem més cabuda a tothom. Tampoc es limita a empreses del metall. Abans estava associat al Centre Metal·lúrgic. Però ara té més associats com el Gremi d’Instal·ladors, de Tallers de Vehicles i de Tractament de Superfícies. Les empreses d’aquests gremis també hi tindran cabuda. Volem que hi hagi transversalitat.

Només poden formar-hi part els empresaris?

Una altra idea clau és que no només volem que vinguin empresaris. Hi ha empreses que al capdavant hi ha directius. Volem que hi formin part també els emprenedors. Empresari i emprenedor és el mateix.

És un concepte nou, doncs?

Hem canviat una mica el concepte. El nom fa referència al Centre Metal·lúrgic i al fet d’agrupar. El nostre lema és El club d’empresa i emprenedoria, per donar cabuda a tothom.

Quina diferència hi ha entre ConCentrem i la resta d’organitzacions?

Som empreses estables i consolidades, amb jerarquies més consolidades i amb maneres de fer i hàbits més arrelats. La nostra feina és donar continuïtat a un món empresarial amb noves eines del que s’està fent actualment.

Quines són les necessitats?

Hem de començar a tractar les diferents generacions dins d’una empresa. També la indústria 4.0, que estigui més connectada és un dels factors clau. Les empreses ens hem de fer més flexibles, més globals i intersectorials.

Publicitat

Tenir referents és ara més important que mai?

Sí. En aquest context és molt important. En la conferència que vam fer dimecres durant la presentació del club es va aconsellar fixar-se en les start-ups. És a dir, que la pime vagi a buscar start-ups i aprofitar el seu desenvolupament tecnològic per a la indústria. És un dels reptes que hauríem de tenir.

Quin és el repte de les pimes industrials en aquest moment?

La innovació. Durant la crisi de la Covid-19 hem vist que una de les línies de treball no és explicar-nos com anirem econòmicament, sinó què podem fer les pimes per canviar el ritme i començar a innovar més, que és una de les nostres carències.

Aquesta és la sortida a aquesta crisi?

Sí. La innovació per a la pime industrial és una de les sortides. I també la internacionalització. A partir de la innovació es podrà exportar més. Si aconseguim innovar i fer productes nous, les empreses tindran productes nous per oferir al mercat exterior

Com ha impactat la Covid-19 a les pimes industrials?

Cada empresa és un cas. A la meva empresa no hem tingut problemes de subministrament de proveïdors. El que ens ha afectat és la contracció del mercat. Les indústries ens nodrim del consum i la manca de consum ha fet que es pari bastant tot. En general, totes les empreses del sector estan patint, perquè moltes d’elles depenen del sector de l’automoció. Altres han revifat perquè han posat al mercat productes associats a la Covid-19. Però són moments puntuals.

En aquesta situació, la tasca de ConCentrem esdevé necessària?

Aquest suport és interessant i necessari. Una cosa que s’està posant des del Centre Metal·lúrgic que ens anirà molt bé a totes les empreses associades és un marketplace que es diu Provid. APP. Es tracta d’un B2B, de manera que les empreses industrials podem posar a disposició els nostres productes i serveis i també es poden anar a buscar. És una cosa molt bona, perquè en l’àmbit local, regional o nacional ens hem d’ajudar més entre nosaltres i col·laborar. Potser de vegades anem a buscar el de més lluny i no ajudem el del costat. És una feina de tots ajudar-nos entre nosaltres, per créixer i provocar més el consum local.

Publicitat