El campió del món paralímpic de tennis taula Jordi Morales marxa a Esparreguera

Adeu. El palista paralímpic Jordi Morales, campió del Món el 2018 en l’àmbit individual, torna a casa, a Esparreguera, el club de la seva vida, després de tres anys fantàstics, màgics i increïbles viscuts a la secció de tennis de taula del Club Natació Sabadell. Així ho ha comunicat a través d’una entrevista per la xarxa InstagramLive del tennis taula de l’entitat nadadora en què ha repassat la seva trajectòria, amb moments força emotius.

Morales va arribar el juliol del 2017 per ser-ne el director tècnic, a més de jugador de la segona plantilla. Per sobre de tot, el gran èxit esportiu de Jordi Morales a l’entitat sabadellenca va ser proclamar-se campió del món paralímpic el 2018 en l’àmbit individual per primera vegada en tota la seva destacada carrera esportiva i rebre la distinció d’estrella paralímpica per part de la Federació Internacional en una gala de les estrelles amb els millors jugadors en l’àmbit mundial.

El moment més important de la seva vida el va viure al Club Natació Sabadell en el vessant formatiu. Com a entrenador, el Club es va proclamar campió de Catalunya benjamí i tercer d’Espanya en aquesta categoria, a més d’influir decisivament en la progressió de joves jugadors com Luca Khidasheli, Joan Barberà Soler o Owen Yang, amb medalles i podis en l’àmbit català i estatal.

Publicitat

Jordi Morales ha disputat cinc Jocs Paralímpics i a Tòquio viurà els seus sisens Jocs. Té el bitllet garantit per a la cita que se celebrarà d’aquí a por més d’un any. Actualment és dels pocs jugadors de tennis de taula que pot entrenar al Centre d’Alt Rendiment de Sant Cugat del Vallès. Des de fa unes setmanes ho fa a les ordres del seu entrenador Ramon Mampel. I el seu objectiu és tornar a penjar-se una medalla en la cita de les cites, els Jocs Paralímpics. Ara el CETT Esparreguera, el club en el qual es va formar i va créixer, li ha fet una oferta irrebutjable, jugar amb el club de la seva vida a Divisió d’Honor.

La secció de tennis de taula del CN Sabadell vol agrair a Morales aquests tres anys magnífics i fantàstics viscuts i li desitja molta sort per al futur. La seva samarreta ja està penjada a la sala de tennis de taula de Can Llong, sent la primera d’un jugador de tennis de taula al qual se li fa un reconeixement com aquest. Va ser després de guanyar el Mundial el 2018. És un exemple de treball i superació.

Publicitat