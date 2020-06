Les ulleres de realitat virtual, nova eina per gestionar boscos del Vallès Occidental

Les ulleres de realitat virtual i real s’incorporen com a eina per gestionar els boscos i executar tales i podes que evitin riscos prop de les instal·lacions elèctriques. Endesa ha adquirit deu cascos amb lents integrades i desenvoluparà un software que permet veure amb tecnologia hologràfica, quin volum de vegetació cal talar o podar prop de les instal·lacions elèctriques. Es tracta d’una fusió de tecnologia virtual amb el món real que perfecciona la feina dels operaris. Allí on estan físicament els tècnics es genera un model 3D de bosc, s’hi sobreposa informació virtual i permet comprovar que les distàncies entre la massa forestal i les instal·lacions elèctriques són correctes.

El model en tres dimensions dels boscos es generarà amb dades que s’han recollit amb escàners de tecnologia làser LIDAR, durant tres anys i prop de totes les línies d’alta tensió del país. Des d’un helicòpter s’han fet revisions termogràfiques i amb aparells drons s’ha comprovat l’estat a peu de línia per afinar les tales i esporgues selectives de les masses vegetals que creixen al voltant de les infraestructures elèctriques.

En total, Endesa ha destinat enguany més de 1,6 milions d’euros a la comarca del Vallès Occidental en el Pla anual per a la campanya de protecció dels boscos, presentat avui en un bosc de les Terres de l’Ebre, concretament al terme municipal de Tortosa, al Baix Ebre. Aquest es vertebra, bàsicament, en tres eixos principals: la neteja i cura de la massa forestal que creix al voltant de la xarxa elèctrica, l’ús d’helicòpters per a fer termografies i vídeos HD i inspeccions visuals amb la introducció de noves tecnologies, així com les revisions exhaustives de totes les instal·lacions de la Companyia. A tot el territori català, la inversió ha estat de prop de 20,3 MEUR.

Totes tres actuacions es realitzen de forma continuada i periòdica arreu del territori, però n’hi ha una que va realitzar-se de forma especialment intensiva durant tres anys i que justament va finalitzar l’any passat. Es tracta de l’escaneig làser del 100% de les línies aèries d’alta tensió amb una combinació de tecnologia GPS i sensors làser, anomenat LIDAR (Light Detection And Ranging). Mitjançant aquest sistema es va crear un fitxer informàtic amb un núvol de punts georeferenciats que, des d’una aplicació, permet mesurar quines són les distàncies entre els cables i la vegetació, així com fer estudis de creixement de la massa forestal, una informació molt útil a l’hora de preveure treballs de tala i esporga selectiva.

Ara, gràcies a la feina feta amb la tecnologia LIDAR, la Companyia introduirà el núvol de punts georeferenciats a un software específic que permetrà, hologràficament i mitjançant les ulleres de realitat mixta, desenvolupar continguts per assistir als operaris que estiguin fens inspeccions visuals a camp, els quals es col·locaran les ulleres i veuran, sobre el terreny, quina part del volum de vegetació proper a línies elèctriques s’ha d’eliminar. A més, els dispositius també permeten fer videotrucades per tal de tenir assistència d’altres treballadors implicats.

De fet, va ser l’any passat, en el marc del Mobile World Congress, que Microsoft va presentar les ulleres de realitat mixta més innovadores del mercat: les HoloLens 2. Endesa, a l’avantguarda de les últimes tecnologies, aviat en va interpretar el seu potencial per al sector energètic, i en especial de la distribució elèctrica. En concret, la Companyia treballarà, en un inici, amb 10 Trimble del model XR10 Microsoft HoloLens 2, un nou casc wearable (portable) que permetrà als treballadors de camp accedir a la informació hologràfica en seguretat. Es tracta d’una tecnologia que s’ha començat a testar a Catalunya i que un cop estigui desenvolupada s’aplicarà a la resta de l’Estat.

