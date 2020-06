Sílvia Bel i Rosa Renom estrenen a Sabadell un espectacle amb textos de Josep Carner

Les actrius Sílvia Bel i Rosa Renom estrenaran el proper 22 de juliol a Sabadell l’espectacle Des de l’enyor de l’exili, basat en la correspondència que el poeta Josep Carner va mantenir amb altres escriptors catalans durant el seu exili a Brussel·les. El muntatge, que compta amb música en directe a càrrec de Joan Alavedra, es representarà a la terrassa de la cafeteria Urpí als Jardinets, al Jardí de l’Espai Cultura Sabadell, en ple centre de la ciutat.

Serà el preludi de la celebració posposada de Sant Jordi, prevista per al 23 de juliol després que s’hagués de cancel·lar el mes d’abril a causa del confinament per la Covid-19. Les entrades per a aquest espectacle ja es poden adquirir a través de la plataforma Codetickets. A la vegada, l’estrena permetrà que Sabadell participi en la celebració de l’Any Carner, que commemora el cinquantenari de la mort d’aquest poeta, periodista, dramaturg i traductor cabdal de les lletres catalanes.

Un recorregut literari

Després de donar suport a la República, el 1939 Carner va haver d’exiliar-se, primer a Mèxic i, després, a Brussel·les, on va arribar el 1945. A la capital belga, d’on era la seva segona esposa, va dedicar-se a la docència universitària i va mantenir una nodrida correspondència amb altres exiliats catalans com Mercè Rodoreda i Armand Obiols, el grup de Mèxic o el de Santiago de Xile.

A través d’aquests textos, Des de l’enyor de l’exili permet descobrir un Carner amb múltiples facetes: des del que exerceix com a mestre fins al més desinhibit, passant naturalment per aquell preocupat de trobar el mot correcte per a un vers, el precís i minuciós a l’hora de recomanar una correcció o el curiós per conèixer l’obra dels altres. Un autor, en definitiva, lloat i contestat tant pels seus contemporanis com, sobretot, per les generacions posteriors.

Amb les veus de Sílvia Bel i Rosa Renom i l’acordió de Joan Alavedra, l’espectacle proposa una mirada de reüll al món literari d’uns grans escriptors que van treballar, publicar, ajudar-se, criticar-se, llegir-se i discutir en una època marcada pel final de la Segona Guerra Mundial i des de l’enyor de l’exili, més o menys adaptats i integrats a les noves ciutats que els acollien.

Després de la seva estrena a Sabadell, el muntatge es podrà veure en els propers mesos a Vilafranca i a altres poblacions dels Països Catalans de la mà d’UiU Promotors, que aquest any celebra el seu desè aniversari.

