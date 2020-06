“Ja he caigut tres cops a la vorera”

El D.S. està compromès amb tu. En moments d’incertesa, el periodisme és més necessari que mai. Per aquest motiu, hem engegat aquesta nova secció, pensada per i per a vosaltres. Podeu fer-nos arribar els vostres dubtes, suggeriments o reclamacions. Volem conèixer el teu cas i buscar-hi una solució plegats. Cada dissabte, rebrem les vostres històries. Tu ho expliques, el D.S. respon. Ens pots contactar per correu electrònic a mordonez@diaridesabadell.com

La Maria és una lectora de 86 anys, veïna del carrer de Goya, que demana que s’arregli l’estat del paviment

“Ja he caigut tres cops al carrer de Goya”

La Maria viu al carrer de Goya de Sabadell i té 86 anys. Si bé tota la vorera d’aquest carrer de Campoamor està feta malbé, l’entrada al seu edifici està especialment deteriorada. Tant, que ha decidit limitar les sortides al carrer, perquè ja ha tingut algun ensurt en els últims anys. “Ja he caigut tres cops a aquesta vorera, ho he reclamat a l’Ajuntament a través de l’associació de veïns del barri, fa anys que ho demanem”, exposa la veïna.

Es tracta d’una zona on les arrels dels arbres han aixecat el paviment i hi ha forts desnivells, socs i voreres aixecades. La Maria, que té mobilitat reduïda i ha de caminar amb l’ajuda de crosses, explica que anar a buscar el pa “és una autèntica cursa d’obstacles”, i que “això no hauria d’estar permès en una ciutat com Sabadell”. Malgrat les seves queixes a l’administració municipal, lamenta que mai no ha rebut resposta i explica que sent “impotència”.

“Però no en soc l’única, els meus veïns també fa temps que batallen per una solució, i no podem esperar més temps”, critica. La Maria demana urgentment una solució, de forma immediata i provisional, abans que comencin les obres –ja previstes– d’aquest carrer. I és que fa més d’una dècada que els residents de la zona hi demanen una actuació.

El D.S. ha sol·licitat a l’Ajuntament que faci una actuació de millora provisional

Al carrer de Goya hi ha pendent un projecte integral de millora que, tot i que està aprovat, no està licitat. D’aquesta manera, encara no hi ha una data fixada i la reparació es podria allargar. Per això, a petició de la Maria, el D.S. ha sol·licitat a l’Ajuntament de Sabadell que faci alguna actuació de millora provisional als trams més desgastats del carrer de Goya, com ara la instal·lació d’una plataforma que rebaixi els socs i les voreres aixecades per facilitar la mobilitat.

L’administració local assegura: “Som coneixedors d’aquesta situació”. Per això, ha acceptat valorar aquesta proposta i buscar-hi una solució provisional abans que comencin les obres de millora de la pavimentació. Tot i això, el consistori no ha concretat què es farà, ni com ni quan. Per aquest motiu, el D.S. continuarà fent un seguiment del tema per veure quines actuacions se’n deriven.

