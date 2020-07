Albert Forns guanya el 40è Premi BBVA Sant Joan de literatura catalana

El periodista i escriptor Albert Forns (Granollers, 1982) és el guanyador del 40è Premi BBVA Sant Joan de literatura catalana amb l'obra Abans de les cinc som a casa, que reconstrueix la vida d'un barceloní dels anys 70 a partir de la troballa dels seus diaris al mercat de Sant Antoni. L'autor ha explicat que la novel·la és un homenatge al dietarisme i al protagonista de la història, aquell barceloní que als 70 va escriure aquells diaris trobats. El Grup 62 publicarà l'obra el 26 d'agost i el lliurament del premi serà al setembre en el marc de La Setmana del Llibre en Català. Convocat per la Fundació Antigues Caixes Catalanes, amb el suport de BBVA, el guardó està dotat amb 35.000 euros lliures d’impostos, a banda dels drets d’autor.

Forns passejant un diumenge pel mercat de Sant Antoni es va trobar en una parada 13 llibretes, la primera de les quals hi posava Diari 1969-1970; la segona, Diari 1971-1972... El periodista ha confessat que ha escrit diaris tota la vida i que li va sorprendre trobar-se aquests dietaris "venuts de qualsevol manera" al mercat de Sant Antoni. Aquest és el punt de partida de la novel·la amb el regateig per comprar-les i després per conèixer la vida del dietarista i com és que s'arriben "a malvendre al mercat de Sant Antoni".

El lector acompanyarà l'autor de la novel·la, llibreta per llibreta, per conèixer "el misteriós escrivent" del dietari. Com ha explicat Forns, hi ha una part de ficció, en la qual la seva feina ha estat intentar construir la vida del personatge a partir de deduccions dels seus textos. L'autor investiga qui era aquest veí de les Corts, l'Hilari, i imagina la vida que duia a la Barcelona d'aleshores, la ciutat de Can Jorba i els cinemes de sessió contínua. Ell era un comptable, un "senyor de la pesseta i el duro que acaba sent entranyable".

La novel·la no gira només al voltant de descobrir qui era el dietarista, sinó també del fet que uns documents tan personals com aquests arribin a les mans de l'autor. Hi ha una trama, ha afegit, d'investigació des dels antiquaris, les subhastes dels Encants fins al negoci de les llibreries de vell. Així mateix, Forns també es pregunta pel dietarisme i perquè les persones decideixen escriure dietaris.

A Abans de les cinc som a casa, Forns explica el que ha anat descobrint en cada llibreta. "El lectors acompanyen llegint algunes entrades dels diaris d'aquest personatge original", ha apuntat. A la novel·la hi ha una alternança de gèneres amb entrades dietarístiques, reflexions i assaig, quan es parla de la història del dietarisme. Ha apuntat també que els diaris mostren una vida rutinària, però en base de llegir-los "un s'adona de petites coses" que al final "amb la feina de novel·lista és trobar les coses extraordinàries d'aquesta vida ordinària".

L'autor

Albert Forns Canal és periodista i escriptor. Va guanyar el Premi Documenta 2012 amb Albert Serra (la novel·la, no el cineasta) i el premi Llibres Anagrama el 2016 amb Jambalaia. 'Abans de les cinc som a casa' és la seva tercera novel·la.

Forns ha optat al 40è Premi BBVA Sant Joan sota el pseudònim Hilari Miralpeix, i el jurat ha declarat 'Abans de les cinc som a casa' guanyadora per majoria entre les 67 obres que hi optaven enguany. Entres les obres rebudes han predominat les novel·les, amb cinquanta-sis originals, seguides de sis reculls de narracions, dues memòries, dos llibre de viatges i un dietari. Trenta-set originals procedeixen de la demarcació de Barcelona, dotze de Girona, quatre de Tarragona i un de Lleida. També s’han presentat sis obres des del País Valencià, sis de les Illes Balears, una d’Andorra i una arribada d’Estats Units.

El jurat del 40è Premi BBVA Sant Joan de literatura catalana ha estat format enguany per Jordi Coca, Pere Gimferrer, Giuseppe Grilli, Carme Riera i Gemma Lienas, que ha repetit com a darrera guanyadora del premi, ja que en la passada edició el guardó va quedar desert. També forma part del jurat, com a secretari sense vot, el director de la Fundació 1859 Caixa Sabadell, Joan Carles Sunyer.

Premi

El Premi BBVA Sant Joan va ser instituït per Caixa Sabadell l’any 1981 amb l’objectiu de contribuir a l’impuls i normalització de la literatura catalana que vivia llavors -com totes les manifestacions culturals- una empenta renovada pels nous temps històrics. Enguany, degut a la situació creada per la pandèmia de la covid-19, s’ha decidit no fer al juny el tradicional acte de lliurament del premi a Sabadell.

