Pilar Rahola porta la Barcelona dels anys 40 a Sabadell de la mà de ‘L’espia del Ritz’

La periodista Pilar Rahola s'ha fet seva La Llar del Llibre aquest divendres a la tarda amb la presentació de la seva darrera novel·la, L’espia del Ritz (Columna), ambientada als anys 40 del segle passat en una Barcelona de contrastos, on la pobresa i la fam contrastaven amb l’opulència que es vivia entre les classes més benestants i properes al règim.

Ho aconsegueix de la mà de Bernard Hilda, un violinista jueu que va fugir de la barbàrie de la França ocupada pels nazis, i que tocava al majestuós hotel Ritz, molt freqüentat per membres de les SS de pas per la capital catalana.

“Hilda no és un personatge de pel·lícula de les grans missions d’espies, ell tocava el violí al Ritz, i com a músic era aplaudit pels comandaments nazis, allà hi anaven els feixistes alemanys: era un jueu tocant el seu jazz i el seu swing alegre, amb tot tipus de membres de la SS al davant, amb totes les seves medalletes, aplaudint-lo sense saber qui era”, relatava Rahola davant l’audiència, 26 persones assegudes en una sala amb limitació pel garantir la distància social.

"En un moment determinat, estava tocant al Ritz i un membre del consolat francès de Charles de Gaulle se li va apropar i li va dir que sabien que era jueu i fugit de França, i que si li calia res ho demanés", relata Rahola. El que va demanar era saber com estava la família de la seva dona, que s'havia hagut de quedar tota a França mentre ells havien aconseguit creuar els Pirineus.

"Des del consolat li van dir al cap d'uns dies que tota la família, entre ella la germana amb la filla, havia estat deportada al camp de concentració d'Auschwitz; va ser aquell mateix dia que es va oferir a la resistència francesa, posant càmeres al violí per passar informació", relata Rahola.

El llibre, a més, permet retratar la ciutat i les relacions socials en un dels moments més foscos de la història recent del país a través de la història passat pel sedàs de la novel·la.

