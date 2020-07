L'Ajuntament unifica els convenis de col·laboració amb l'Agència Tributària de Catalunya

El ple municipal ha aprovat un conveni únic de col·laboració entre l'Agència Tributària de Catalunya i l'Ajuntament de Sabadell. L'objectiu és millorar l'eficiència de la gestió pública, facilitar la utilització conjunta de mitjans i serveis públics, millorar els serveis públics, i complir els objectius d'interès comú i les funcions tributàries respectives.

El nou conveni únic substituirà els protocols i convenis de col·laboració subscrits amb anterioritat. Concretament, això es materialitza amb una finestreta única tributària, la recaptació en període executiu d'ingressos tributaris i altres ingressos de dret públic, l'intercanvi de dades amb transcendència tributària, i la formació en dret fiscal i tributari.

Publicitat

Tant ERC com la Crida per Sabadell han tret pit dels avenços fets mentre governaven, durant el mandat passat, posant de relleu que la signatura de colaboració es va fer entre qui era alcalde al 2016, Juli Fernàndez, i el llavors vicepresident del govern català, Oriol Junqueras. "L'objectiu era millorar en l'eficàcia i l'eficiència davant els incompliments d'obligacions", ha destacat el portaveu republicà, Gabriel Fernàndez.

"En el Govern de Transformació vam iniciar protocols i acords per lluitar contra el frau a la ciutat", ha destacat la portaveu de la Crida, Nani Valero. Per la seva banda, la tinenta d'alcaldessa Montse González ha destacat que "les coses que funcionen no s'han de tocar, com ho és una obra del Govern de Transformació, com vostès diuen".

Publicitat