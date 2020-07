Les mascaretes, obligatòries per a majors de 6 anys i per anar a la platja

Les mascaretes seran obligatòries a partir d'aquest dijous, però no per a tothom. Concretament, les hauran de dur els majors de 6 anys a la via pública, en espais a l'aire lliure o en interiors oberts al públic amb independència de si es pot mantenir la distància física.

Així ho ha anunciat aquest dimecres la portaveu del govern català, Meritxell Budó, en la roda de premsa posterior a la reunió del Procicat. La mesura manté les excepcions quan la "naturalesa de l'activitat ho faci incompatible", com en casals d'estiu o per fer esport.

Per la consellera de Salut, Alba Vergés, cal apostar per un "canvi d'hàbits" i "interioritzar" portar la mascareta al sortir de casa: "Tots hem de tenir al cap que som transmissions potencials". L'incompliment de la mesura se sancionarà amb una multa de 100 euros.

La norma general, segons Vergés, és que tothom "surti de casa amb la mascareta posada" i, quan l'activitat ho faci "incompatible", les persones se la poden treure. És el cas, per exemple, de les activitats en casals d'estiu per a nens, els alumnes que s'examinin de la selectivitat mentre estan asseguts, o per fer esport.

Pel que fa a la platja, ha destacat la importància d'arribar-hi amb la mascareta però no ha concretat si s'ha de dur o no a la sorra i s'ha remès a les indicacions que publicarà Protecció Civil. Les sancions per l'incompliment de la mesura es regularan per la Llei de Salut Pública, malgrat que la consellera de Salut ha assegurat que la voluntat "no és la sanció" sinó que la ciutadania "sigui conscient de la seva importància".

