SORTEIG: I tu, com viuràs el 'play-off' del Sabadell?

Els seguidors del Centre d'Esports Sabadell afrontem unes jornades il·lusionants amb el play-off exprés que podria tornar a situar el conjunt arlequinat a Segona Divisió. Venen dies de nervis, però també moltes esperances.

Per això, des del Diari de Sabadell us preguntem com viureu el play-off exprés, com el seguireu i amb qui, o si preveieu fer alguna cosa especial els dies que es jugui. I si n'heu viscut d'altres, quin record teniu.

Entre tots els participants sortejarem una bandera oficial del Centre d'Esports Sabadell. Teniu de temps fins dilluns 13 de juliol. Ens podeu enviar els vostres comentaris al correu sabadell@diaridesabadell.com, indicant el vostre nom i número de telèfon.

