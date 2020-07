L’aeroport alça el vol

Progressivament, i després de diversos mesos d’activitat escassa, en els quals només ha estat operatiu per als serveis d’emergències, l’Aeroport de Sabadell torna a recuperar el ritme d’operacions d’abans de l’arribada de la pandèmia.

Si durant els mesos de març, abril i maig de l’any passat es van realitzar més de 12.000 operacions i més de 1.000 passatgers van sortir o aterrar a la ciutat, la Covid-19 va deixar des de mitjans de març i fins a finals de maig –amb l’entrada de la fase 1– l’aeroport amb un aspecte irreconeixible: les aeronaus havien deixat de volar i les aules estaven buides. Unes conseqüències –caigudes superiors al 60%– que van aturar en sec una entrada d’any molt positiva, amb més de 4.000 operacions i més de 300 passatgers, només durant el mes de febrer.

Afortunadament, però, i a diferència del que succeeix en altres sectors de la ciutat, l’Aeroport de Sabadell ha alçat el vol i ja veu el futur a mitjà termini amb més optimisme. “La recuperació està sent més ràpida del que es podia preveure. Som un pol estratègic per a l’aviació en general i per a la formació”, explicava Pere-Joan Nogueroles, president de l’Aeroclub Barcelona-Sabadell, entitat que compta amb més de 1.200 socis. Només amb les dades de maig queda clar que la recuperació de l’aeroport és una realitat: en la darrera setmana, coincidint amb l’arribada de la fase 1 de la desescalada, es van fer més de 500 operacions i més d’una setantena de passatgers van passar per l’aeroport.

“Podem créixer una mica”

Algunes de les escoles presents a l’Aeroport de Sabadell, com la Barcelona Flight School, Aero Link Flight Academy o EAS Barcelona, coincideixen a destacar que en les darreres setmanes la demanda d’informació per formar-se com a pilot, i el ritme de matriculacions són semblants a les de l’any passat.

Respecte a aquest escenari, Jaume Armengol, director comercial de Barcelona Flight School, explica que “és ben cert que ara la gent s’adona que és un bon moment per començar un curs d’avió comercial. Sempre que no es produeixin més rebrots, qui comenci ara acabarà d’aquí a un any i mig-dos, quan l’activitat del vol comercial de les aerolínies sigui igual o superior abans del confinament fruit de la demanda”. De fet, els pròxims cursos, que començaran al setembre i al novembre, estan al mateix ritme de matriculacions que l’any passat a hores d’ara. “Creiem que podem créixer una mica”, afirma Armengol.

L’aeroport, que compta amb els millors centres de formació de l’Estat i de part d’Europa, rep anualment la visita de centenars d’alumnes vinguts d’arreu del món, que ara com ara, molts d’ells estan confinats als seus països d’origen. Un hàndicap que des d’Aero Link Flight Academy esperen que es puguin reincorporar a partir del setembre. “Hem continuat les classes de manera telemàtica, tal com se’ns va dir des d’aviació civil –Ministeri de Foment–. Esperem que al setembre els alumnes internacionals puguin venir i continuar amb les classes de vol. T’enganyaria si et digués que no estem contents i desbordats de feina”, assegura Montserrat Jiménez, adjunta de direcció. Tanmateix, però, llançava un missatge de preocupació sobre els darrers esdeveniments, que podrien ser una sotragada important per a la 70a promoció, que si tot va sobre el previst, començaria el pròxim novembre. “Hem de ser molt prudents i continuar mantenint les mesures de seguretat. Estem veient que el món de l’aviació s’està reactivant i els pilots es comencen a reincorporar a les línies aèries”, finalitza Jiménez.

D’altra banda, les escoles d’aviació se centren a poder optimitzar al màxim les hores de llum natural –l’Aeroport de Sabadell només opera de sol a sol– per recuperar les classes de vol amb instructor que no es van poder realitzar durant gairebé tres mesos, fins que la ciutat no va entrar en fase 2 de la desescalada, a principis de juny. “Estem recuperant aquesta activitat de vol i en pocs mesos ens haurem posat al dia. Tenim unes necessitats creixents, amb més de 150 alumnes, i des d’aquest punt de vista estem posant tots els recursos per posar-nos al dia com més aviat millor, per exemple, amb la construcció d’un nou hangar, operatiu a partir de finals de setembre”, exposa Jordi Mateu, representant d’EAS Barcelona.

El Museu Aeronàutic, tancat

De moment, qui encara no ha pogut obrir les portes al públic és el Museu Aeronàutic de Catalunya, que a causa de la seva localització –ubicat en un hangar del nord de l’aeroport– continuarà tancat fins al setembre. “Tan bon punt se’ns autoritzi, obrirem seguint el protocol que se’ns requereixi. Molts dels voluntaris de la Fundació són persones de risc, i això també és un hàndicap que tenim a hores d’ara i mentre la situació sigui així d’incerta”, explica Conrad Miquel Antich, president de la Fundació Parc Aeronàutic de Catalunya. Aquesta iniciativa va ser inaugurada el passat 8 de setembre, que recull la història de l’aire del territori, amb nou avions encara capacitats per volar i desenes d’estàtics més.

