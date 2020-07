Núria Aymerich: "Hem de canviar la por per la confiança"

Ningú sap què ha de venir, si tindrem un brot més tard o d’hora, o si no el tindrem. Però hem de saber viure amb la incertesa del moment i que això no ens aturi de tirar endavant els projectes necessaris. L’experta en lideratge d’organitzacions Núria Aymerich té clar que “hem de canviar la por per la confiança” sense perdre el respecte per la prevenció del coronavirus ni deixant de banda aquells que avui no tenen feina.

Mirar al futur

Aymerich recorda que Catalunya és un país de pimes, que tenen “voluntat d’adaptar-se i el coratge per fer-ho”. L’experta creu que aquestes empreses han d’afrontar el futur a partir del lideratge particular, directiu i de la pròpia organització. La sabadellenca considera que ara és el moment que les pimes recordin d’on venen i què han estat capaces de fer. “Des d’aquesta consciència de la fortalesa de l’experiència i el treball diari s’ha de poder gestionar amb optimisme. No un fals optimisme, sinó amb molt coratge i mirant cap al futur sabent gestionar la incertesa”, afegeix.

Tot i que sens cap mena de dubte la situació és complicada, Núria Aymerich insisteix que, al final, depèn de nosaltres mateixos com volem afrontar el futur, “vivint des de la por o cada dia llevant-nos dient ‘què puc fer jo des del meu coneixement i experiència per afrontar aquest present i demà que tinc al davant?’”.

Treball en equip

L’experta en lideratge organitzacional creu que en moments com aquests es valorarà especialment la capacitat de treballar en equip, amb proveïdors i clients, i establir estratègies unitàries per tirar endavant. També des de la ciutat, Sabadell, buscant crear ocupació de qualitat, empreses sostenibles, amb productes de qualitat, donant valor al km 0 i aprofitant el passat industrial que ens defineix. “Tinc un somni”, admet Aymerich, i és generar molta ocupació a Sabadell, de manera que així moltes més persones podrien treballar i viure a la seva ciutat, permetria reduir la contaminació, ja que hi hauria menys desplaçaments amb cotxe, tren o autobús. En definitiva, planteja un model de vida amb més valor i més sostenible, just, equitatiu i humà.

Agilitat administrativa

Un altre aspecte a tenir en compte per sortir d’aquest atzucac, a parer seu, és a l’administració, a qui li demana més agilitat i respostes efectives, simplificant processos administratius, confiant en les persones, ajudant a tirar endavant i traient les traves innecessàries, tot mantenint la seguretat. I és que “si algun element bo pot tenir aquesta gravíssima situació, és el de ser efectius”, acompanyant el missatge de prudència i responsabilitat cap als ciutadans amb l’acompanyament perquè puguin tirar endavant, canviant la por per la confiança. “Però no hi ha un altre camí”, sentencia Aymerich, conscient de la importància que els projectes s’han d’acompanyar i donar suport, sobretot, “perquè la vida mai té seguretat”. I qui ha de liderar aquest camí? “La societat la construïm tots a cada moment. Cadascú de nosaltres hem de confiar en nosaltres mateixos, treballant des de la confiança amb els altres”.

Sobre Núria Aymerich - La sabadellenca és experta en lideratge organitzacional, secretària general del Gremi de Fabricants i exdirectora de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya. Forma part de la Fundació per la Indústria i el Sabadell Cercle d’Entitats.

