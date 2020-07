El ple aprova destinar les assignacions d'abril a 7 entitats

El ple extraordinari de juliol ha aprovat assignar l'aportació corresponent al mes d'abril dels grups municipals de Ciutadans, la Crida per Sabadell, Junts per Sabadell, PSC i Podem a un total de set entitats de la ciutat. Es tracta d'una aportació que es farà en forma de subvencions directes de caràcter excepcional per pal·liar els efectes socials i econòmics que han patit per l'impacte de la pandèmia.

Es tracta de la Fundació Parc Taulí, la Fundació Privada Atendis, la Creu Roja, Actua Vallès, Associació i Escaig, Càritas Diocesana, i l'Associació Eulàlia Garriga. Es tracta d'entitats d'ajuda a les persones més desfavorides, amb risc d'exclusió social i a les que presten serveis de salut, motiu pel qual es fa un suport econòmic per poder fer front a l'increment de les despeses derivades de les necessitats socials i d'emergència per l'augment del nombre de persones usuàries i destinatàries dels seus serveis, i la reducció dels ingressos com a conseqüència de la pandèmia.

En total sumen un import total de 15.937,19 euros, que ha rebut el suport de totes les formacions amb l'excepció d'ERC. "Les subvencions directes atorgades per partits polítics són poc computables amb la transparència i les bones pràctiques, i si bé la via és legal, com a republicana crec que no és ètic ni estètic", ha apuntat la regidora Glòria Llobet.

Com a resposta, la tinenta d'alcaldessa Marta Morell ha assegurat que es tracta de "moments excepcionals" i que "no ha de ser una normalitat".

