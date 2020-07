Salut destina 1,2 milions d’euros al seguiment de la Covid a la regió sanitària

El Departament de Salut destinarà 1,2 milions d’euros a la contractació de gestors per fer el seguiment dels casos de coronavirus detectats a la Regió Sanitària Metropolitana Nord, on s’inclou Sabadell. A falta de concretar de quantes persones es tracta, la gerent de la regió, Anna Aran, va explicar dijous en una roda de premsa posterior al Consell d’Alcaldies del Vallès Occidental que aquests professionals no estaran ubicats en un CAP concret, sinó que es distribuiran segons els casos que tingui cada ciutat i, per tant, es podran destinar a les Àrees Bàsiques de Salut (centres d’atenció primària) en funció de les necessitats que tinguin.

Aran i el delegat del govern a Barcelona, el sabadellenc Juli Fernàndez, van remarcar la importància de complir amb les mesures de prevenció de la Covid-19, sobretot, perquè “hi ha una tendència d’incrementar els casos que demana intensificar les mesures per evitar que hàgim de tenir més restriccions o una situació pitjor que a la primavera”. La situació a Sabadell de moment no és alarmant, tampoc a la comarca. Anna Aran va explicar que al Vallès Occidental est –l’àrea d’influència del Taulí– hi havia dijous 15,1 casos actius per cada 100.000 habitants, mentre que, segons les dades de Salut, el mateix dia a Barcelona aquesta xifra era de 67 casos per cada 100.000 veïns.

“Calma tensa”

Publicitat

El president del Consell Comarcal del Vallès Occidental, Ignasi Giménez, va explicar als mitjans que els ajuntaments vallesans viuen la situació amb una “calma tensa”, pendents dels propers dies. Tanmateix, les alcaldies van transmetre a Aran la necessitat que els missatges que dona la Generalitat a través del Procicat siguin més clars.

Conveni de col·laboració

L’Ajuntament de Sabadell i la Generalitat treballen per elaborar un conveni de col·laboració entre les dues parts en aspectes relacionats amb l’atenció social, la coordinació i el traspàs de dades.

Publicitat