Línia d'ajudes a entitats per pal·liar els efectes econòmics de la Covid-19

La Junta de Govern ha aprovat aquest dilluns una convocatòria de subvencions directes extraordinàries per a entitats sense ànim de lucre. Es tracta d'una iniciativa ideada per ajudar a pal·liar els efectes econòmics que han patit a causa de l’ Estat d’Alarma derivat de la crisi sanitària de la Covid-19 .

La convocatòria, per un valor total de 165.000 euros, es destina a finançar despeses estructurals o conjunturals de les entitats sense ànim de lucre de Sabadell, bé perquè hagin assumit despeses extraordinàries derivades de l’exercici de la seva activitat, i/o de la suspensió d’aquesta, o no disposin del finançament suficient per poder continuïtat a la seva activitat i/o al funcionament de l’entitat.

Podran demanar la subvenció aquelles entitats de Sabadell que hagin assumit despeses extraordinàries o no hagin disposat de finançament, de l’1 de gener al 30 de setembre de 2020. Per sol·licitar-ho cal presentar una instància acompanyada dels documents acreditatius i dels justificants de despesa de la quantitat sol·licitada a qualsevol dels registres de l’Ajuntament de Sabadell o a través de la seu electrònica.

El termini de presentació de les sol·licituds començarà l’endemà del dia de la publicació de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona en el BOP de Barcelona i finalitzarà el 2 d’octubre de 2020 inclòs. L’Ajuntament informarà totes les entitats del registre d’entitats de la convocatòria i la subvenció s’acceptarà mitjançant la formalització del corresponent conveni.