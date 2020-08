Menys reciclatge per la pandèmia

La pandèmia del coronavirus ha tingut un impacte important en la generació de deixalles. Els primers valors de 2020 apunten que les dades actuals no són bones en termes de separació per fraccions; motiu pel qual s’espera que el balanç de l’any sigui negatiu respecte els valors obtinguts en els anteriors períodes. “Ens hem d’agafar aquest 2020 amb pinces i amb molta precaució.

Amb la Covid-19 han aparegut nous residus i, a més, han canviat els hàbits de la població. Per aquest motiu caldrà mirar aquest any d’una manera diferent a com hem analitzat el 2019”, apunta Nil López. Entre aquests nous residus que comenta el president del Consorci de Residus hi ha, com era previsible, les mascaretes d’un sol ús, però també els envasos de gel hidroalcohòlic, que han proliferat com un element més de la nostra vida quotidiana.

En aquest sentit, durant el primer semestre del 2020, la generació de residus ha augmentat un 2,4% a nivell comarcal. A la vegada, també es reverteix la tendència en la generació de la fracció resta, que augmenta els primers mesos de l’any; mentre que el 2019 havia baixat de manera generalitzada a tots els municipis del Vallès Occidental. La nota més negativa és per a la recollida selectiva de l’orgànica, que redueix a la meitat la important tendència a l’alça del 2019, un 5,5%. De fet, la recollida d’aquesta fracció és una de les assignatures pendents en la gestió dels residus.

Aquests darrers mesos s’ha recollit només un 2,6% més que el mateix període del 2019, unes xifres que cal revertir per millorar l’eficiència en la separació dels residus i afavorir, així, el reciclatge de materials i la seva reutilització.

