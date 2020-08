Nou retard en la construcció dels 36 habitatges de Can Llong

La promoció de pisos que esperen 36 famílies des del 2017 tampoc no es construirà aquest estiu, com ja estava previst. Segons ha pogut saber el D.S., l’empresa promotora, Can Llong 1952 Construcciones y Promociones, ha tornat a fer marxa enrere i ha ajornat la data d’inici de construcció fins que no es liciti les obres d’urbanització de la zona. Unes obres que no es licitaran, previsiblement, fins a mitjans de setembre.

D’aquesta manera, l’empresa torna a ajornar els seus plans de construcció, malgrat que fa dos mesos, en declaracions a aquest diari, es comprometia a començar a edificar en el marge d’un mes.

La regidora d’Urbanisme, Mar Molina, explica que un cop s’ha aprovat la llicència, la promotora disposa del període d’un any per iniciar la construcció abans que no caduqui. D’aquesta manera, la constructora té, legalment, marge fins l’estiu vinent per iniciar la promoció de pisos. La llicència de la parcel·la 20.3 i. 20.4 –el solar en qüestió– es va aprovar en Junta de Govern Local l’1 de juny.

Pendent d’urbanització

La Junta de Compensació del Polígon II del Pla Parcial de Can Llong, els propietaris del terreny, són els encarregats de sufragar el cost de les obres d’urbanització del carrer de Copenhaguen. En aquest sentit, la regidora assegura que “estem concretant amb Incasòl –el principal propietari del solar– la reurbanització de la zona perquè no es retardin les obres”.

Amb la llicència ja a mà, i un cop s’iniciï la construcció, l’empresa calcula que el termini d’execució d’obres rondarà els 16 mesos.

