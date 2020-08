El Govern estudia prohibir fumar al carrer i a les terrasses

El Govern es planteja aplicar la prohibició de fumar al carrer i a les terrasses sempre que no es pugui mantenir una distància física de seguretat entre les persones. La mesura, que ja apliquen a Galícia i les Illes Canàries, tindria per objectiu evitar més riscos a l'hora de transmetre la Covid-19 en situacions on no es porta la mascareta posada.

El secretari de l'Agència de Salut Pública, Josep Maria Argimon, ha explicat que el Departament de Salut i el PROCICAT encara han de decidir sobre aquesta qüestió, però que la mesura està sobre la taula. "Ho estem estudiant", ha dit. Argimon, a més, s'ha mostrat "personalment" partidari de la prohibició, però ha matisat que a les "societats madures" de vegades "val més persuadir que imposar".

