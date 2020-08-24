Obituari de Sabadell del 25 d'agost de 2020

FRANCISCO FERNAND MORALES MARINA
Sala de Cerimònies Sabadell 25/08/202 17:15
IRA STUART PURGALIN
Sense Cerimònia 26/08/202 9:45
CARMEN VENTURA CAPDEVILA
TULIO ORLANDO RAMÍREZ HERRERA
Sala de Cerimònies Sabadell 25/08/202 15:00
AGUSTÍN CASÍN CASÍN
Sense Cerimònia 31/08/202 16:30
ALONSO NIETO REAL
Sense Cerimònia 24/08/202 12:00
ANA MARIA RIGAT FELICES
23/08/202
ANTONIO OLTRA GRIS
Sense Cerimònia 24/08/202
CONCEPCIÓN MORENO BARRANCO
Sala de Cerimònies Sabadell 25/08/202 9:15
AGUSTÍN CASÍN CASÍN
Sala de Cerimònies Sabadell 24/08/202 16:30
FRANCISCO ROMERO CABRERA
Sala de Cerimònies Sabadell 26/08/202 8:30
GRACIA GÓMEZ SORIA
SANT MENNA SENTMENAT 25/08/202 17:30
ILDEFONSO BUENDIA MORENO
Sala de Cerimònies Sabadell 25/08/202 12:15
JAVIER SIERRA SEGURA
Sala de Cerimònies Sabadell 24/08/202 15:00
MARIA DÍAZ GÓMEZ
Sala de Cerimònies Sabadell 25/08/202 10:00
MONTSERRAT FUENTES CLARA
Sala de Cerimònies Sabadell 25/08/202 16:30
RICARDO MEDINA ABELLAN
Sala de Cerimònies Sabadell 25/08/202 15:45
FELISA GALLEGOS BONILLA
Sala de Cerimònies Sabadell 25/08/202 10:45