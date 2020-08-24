OBITUARI

Obituari de Sabadell del 25 d'agost de 2020

FRANCISCO FERNAND MORALES MARINA

Sala de Cerimònies Sabadell 25/08/202 17:15

IRA STUART PURGALIN

Sense Cerimònia 26/08/202 9:45

CARMEN VENTURA CAPDEVILA

TULIO ORLANDO RAMÍREZ HERRERA

Sala de Cerimònies Sabadell 25/08/202 15:00

AGUSTÍN CASÍN CASÍN

Sense Cerimònia 31/08/202 16:30

ALONSO NIETO REAL

Sense Cerimònia 24/08/202 12:00

ANA MARIA RIGAT FELICES

23/08/202

ANTONIO OLTRA GRIS

Sense Cerimònia 24/08/202

CONCEPCIÓN MORENO BARRANCO

Sala de Cerimònies Sabadell 25/08/202 9:15

AGUSTÍN CASÍN CASÍN

Sala de Cerimònies Sabadell 24/08/202 16:30

FRANCISCO ROMERO CABRERA

Sala de Cerimònies Sabadell 26/08/202 8:30

GRACIA GÓMEZ SORIA

SANT MENNA SENTMENAT 25/08/202 17:30

ILDEFONSO BUENDIA MORENO

Sala de Cerimònies Sabadell 25/08/202 12:15

JAVIER SIERRA SEGURA

Sala de Cerimònies Sabadell 24/08/202 15:00

MARIA DÍAZ GÓMEZ

Sala de Cerimònies Sabadell 25/08/202 10:00

MONTSERRAT FUENTES CLARA

Sala de Cerimònies Sabadell 25/08/202 16:30

RICARDO MEDINA ABELLAN

Sala de Cerimònies Sabadell 25/08/202 15:45

FELISA GALLEGOS BONILLA

Sala de Cerimònies Sabadell 25/08/202 10:45

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