El Sabadell és el segon equip amb més experiència a l'actual Segona A

La Lliga SmartBank 20/21 està farcida de clubs amb passat de Primera Divisió. Dels 22 participants, 16 han tastat en alguna ocasió l'elit del futbol espanyol, entre els quals es troba el Centre d'Esports. L'equip arlequinat, de fet, es pot considerar un clàssic de la Segona A. Està a punt d'iniciar la seva 44a temporada a la categoria de plata, el seu hàbitat natural al llarg de la seva història. En aquest retorn al futbol professional, només el supera l'Sporting de Gijón amb 47 temporades a Segona Divisió i comparteix el segon lloc amb el Tenerife amb 43. Altres històrics també amb gran presència a la divisió de plata són el Castelló (40), Rayo Vallecano i R. Oviedo (37) i el Mallorca (36).

Altres clubs acumulen menys temporades perquè habitualment han estat a Primera Divisió, com és el cas de la UD Las Palmas, Real Zaragoza i sobretot l'Espanyol, un clàsicc de l'elit que ha caigut per cinquena vegada a la Segona Divisió. Això és una mostra clara del gran nivell que tindrà la Lliga SmartBank que començarà el cap de setmana del 12 i 13 de setembre després que el Consejo Superior de Deportes (CSD) donés llum verda a una competició de 22 equips i la proposta de dates i sorteig del calendari davant el desacord entre Lliga de Futbol Professional i Federació Espanyola de Futbol. En canvi, LFP i l'Associació de Futbolistes Espanyols (AFE) sí que van signar un acord després d'eliminar les dates del 24 i 31 de desembre del calendari inicial. A Segona A no es jugarà per Nadal i la competició es reprendrà el 3 de gener del 2021.

El sorteig, si no passa res estrany, es farà el dilluns que ve a la tarda a la seu de la Federació Espanyola a Las Rozas. El Centre d’Esports va demanar a l’LFP jugar a fora les dues primeres jornades per guanyar temps i acabar les obres de remodelació de la Nova Creu Alta. Això podria propiciar un sorteig dirigit per la primera jornada i el Sabadell quedaria emparellat amb el Girona. Per quin motiu? El conjunt gironí, com a finalista del 'play-off' a Primera, no s’incorpora a la competició fins a la tercera jornada i d’aquesta manera no hi hauria altres equips perjudicats. El duel Sabadell-Girona quedaria ajornat i a la segona jornada, els arlequinats debutarien com a visitants. Aquesta és l’opció que es baralla a la Creu Alta. De totes maneres, és només una especulació en un sorteig que, si es repeteix el sistema de les dues últimes temporades, tornarà a ser asimètric, és a dir, l’ordre dels partits de la primera volta no es correspondrà amb els de la segona.

ELS 22 EQUIPS

Espanyol, Sabadell, Girona, Castelló, Albacete, Cartagena, Almería, Málaga, Zaragoza, Rayo Vallecano, Fuenlabrada, Alcorcón, Leganés, Mirandés, Logroñés, Sporting Gijón, Oviedo, Lugo, Ponferradina, Mallorca, Tenerife, Las Palmas. La Comunitat de Madrid és la que guanya amb 4 representants després del descens del Leganés mentre Catalunya és la segona amb 3 equips. Com ja va passar l'any passat, no hi haurà cap filial.

