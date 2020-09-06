Obituari de Sabadell del 7 de setembre de 2020

JOSÉ ANTONIO ANGEL REBOLLO MERCADER Sala de Cerimònies Sabadell 07/09/202 13:00
JOAQUINA LLONCH ARÚS Sala de Cerimònies Sabadell 08/09/202 10:00
CARLOS FULLOLA COSTA ABELLANEDA Sala de Cerimònies Sabadell 08/09/202 15:00
VICENTE GASCO PRAT Sala de Cerimònies Sabadell 07/09/202 9:15
PILAR RUBIO COMINO 05/09/202
PEDRO BERNAUS ARAN Sala de Cerimònies Sabadell 07/09/202 10:00
ONDINA VIDAL MARÍN Sala de Cerimònies Sabadell 07/09/202 8:30
OLGA MYRIAM ALMEIDA ECHAVE Sense Cerimònia
MARÍA GARCÍA JIMÉNEZ Sala de Cerimònies Sabadell 07/09/202 11:30
MANUEL DELGADO MUÑOZ Sala de Cerimònies Sabadell 07/09/202 12:15
JOSÉ MARTÍNEZ SÁNCHEZ Sala de Cerimònies Sabadell 07/09/202 10:45
GABRIEL MONTOLIU PONS Sala de Cerimònies Sabadell 06/09/202 13:00
CARLOS HERENCIA MARÍN Sense Cerimònia 06/09/202 17:15
AURORA CARBONELL CORNET Sala de Cerimònies Sabadell 08/09/202 8:30
ANA MARIA PRUSIEL BUXEDA 05/09/202