OBITUARI

Obituari de Sabadell del 7 de setembre de 2020

JOSÉ ANTONIO ANGEL REBOLLO MERCADER Sala de Cerimònies Sabadell 07/09/202 13:00

JOAQUINA LLONCH ARÚS Sala de Cerimònies Sabadell 08/09/202 10:00

CARLOS FULLOLA COSTA ABELLANEDA Sala de Cerimònies Sabadell 08/09/202 15:00

VICENTE GASCO PRAT Sala de Cerimònies Sabadell 07/09/202 9:15

PILAR RUBIO COMINO 05/09/202

PEDRO BERNAUS ARAN Sala de Cerimònies Sabadell 07/09/202 10:00

ONDINA VIDAL MARÍN Sala de Cerimònies Sabadell 07/09/202 8:30

OLGA MYRIAM ALMEIDA ECHAVE Sense Cerimònia

MARÍA GARCÍA JIMÉNEZ Sala de Cerimònies Sabadell 07/09/202 11:30

MANUEL DELGADO MUÑOZ Sala de Cerimònies Sabadell 07/09/202 12:15

JOSÉ MARTÍNEZ SÁNCHEZ Sala de Cerimònies Sabadell 07/09/202 10:45

GABRIEL MONTOLIU PONS Sala de Cerimònies Sabadell 06/09/202 13:00

CARLOS HERENCIA MARÍN Sense Cerimònia 06/09/202 17:15

AURORA CARBONELL CORNET Sala de Cerimònies Sabadell 08/09/202 8:30

ANA MARIA PRUSIEL BUXEDA 05/09/202

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