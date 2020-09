Una rua i una concentració, actes de les entitats sobiranistes per la Diada a Sabadell

Òmnium Cultural i Sabadell per la Independència, la secció local de l’Assemblea Nacional Catalana (ANC), han organitzat dos actes per commemorar la Diada aquest any a Sabadell. Es tracta d’una rua de vehicles que se celebrarà al matí arreu de la ciutat i una concentració a la tarda a l’Eix Macià.

Les dues entitats sobiranistes han presentat oficialment la iniciativa, que pretén mantenir la reivindicació per la independència de Catalunya tot i l’impacte que la pandèmia ha tingut en l’organització d’esdeveniments multitudinaris. Precisament per aquest motiu s’ha optat per una proposta que mantingui la distància entre els participants i garanteixi la seguretat en matèria de salut, amb topalls d’aforament.

“El moment polític es mereix que sortim al carrer, creiem que és imprescindible mantenir el pols amb l’Estat, ens hem de fer veure i que els polítics no es pensin que ja estem callats i tranquils”, ha assenyalat la coordinadora de Sabadell per la Independència, Neus Alsina. És per aquest motiu que s’ha optat per mantenir les mobilitzacions per la Diada, en aquesta ocasió, però de manera descentralitzada pel territori per evitar aglomeracions.

Rua matinal

Al matí s’ha organitzat una rua de vehicles que recorrerà diversos carrers de la ciutat. La previsió és a les 10.30 h trobar-se tots els vehicles al polígon de Sant Pau de Riu-sec, on l’organització lliurarà estelades i llaços als participants.

A hores d’ara ja hi ha una quarantena de vehicles apuntats, que resseguiran carrers de diversos barris de la ciutat. El recorregut, segons detalles fonts de l’organització, està consensuat amb la Policia Municipal, i preveu mobilitzar-se durant prop d’una hora i mitja.

El final s’ha establert al parc de Can Gambús, on es faran uns parlaments. Per apuntar-se a la rua cal inscriure’s a través d'aquest enllaç a través d'aquest enllaç.

Concentració a la tarda

L’acte reivindicatiu serà, però, a la tarda, quan a les 18 h s’ha previst una concentració a l’Eix Macià. Només hi ha cabuda per a mig miler de persones, d’acord amb l’ANC d’àmbit nacional, de manera que cal fer la inscripció prèvia a través d’aquest enllaç.

En aquest espai s’hi ha previst fins a quatre punts d’accés diferents, on es prendrà la temperatura dels assistents a l’acte i també es controlarà que disposin de mascareta. S’haurà pintat a terra els punts on caldrà que els participants s’instal·lin, separats entre ells per dos metres de distància.

L’acte comptarà amb parlaments de la presidenta d’Òmnium Sabadell, Teresa Mira, el portaveu d’Alerta Solidària Xavier Pellicer, i la coordinadora de Sabadell per la Independència, Neus Alsina. També es connectarà amb Barcelona, on s’estaran fent els actes principals, i on es preveu la intervenció dels responsables de les àrees nacionals de les entitats convocants.

