Tres professors de diferents centres del Vallès Occidental, positius de coronavirus

Tres professors de diferents centres educatius de la comarca han donat positiu per coronavirus. Segons ha avançat el director de Serveis Territorials d'Educació al Vallès Occidental, Jesús Viñas, s'han encomanat en l'entorn familiar. També ha puntualitzat que "això no afectarà l'inici de curs".

Els tres centres educatius on imparteixen classe, per tant, podran reobrir el 14 de setembre. S'ha realitzat proves PCR a tot el personal docent on treballen i, segons Viñas, no s'ha detectat cap cas més. Ara bé, Educació està gestionant si els mestres que hagin estat en contacte amb els positius necessitaran substitució. La situació està sota vigilància epidemiològica.

"No tenim cap cas que afecti tant professorat que faci no obrir el centre, com ha passat al Baix Llobregat", ha matisat el director de Serveis Territorials d'Educació de la comarca. Per a gestionar els casos positius als centres, Educació i Salut han traçat una estratègia conjunta.

