L'acte de la Diada, en petit comitè i al Parc Catalunya

Els actes oficials per commemorar la Diada Nacional de Catalunya d'aquest any, l’11 de setembre, es mantindrà, però amb canvis significatius per evitar riscos de contagis. D'aquesta manera, es preveu una cita que manté l'emplaçament d'anys anteriors, el pont del Parc Catalunya, però en petit comitè.

Per tal d’evitar riscos, la celebració serà amb un representant de cada entitat participant en l'ofrena floral, sense públic, motiu pel qual es retransmetrà a través del canal d'Instagram de l'Ajuntament. Es farà respectant les mesures de prevenció, com ara l’ús de mascareta i el manteniment de distàncies de seguretat. Cada entitat, a més, disposarà d'una hora assignada.

La commemoració començarà a les 10 h, amb l’ofrena floral institucional. Tot seguit tindrà lloc l’ofrena floral a càrrec de les entitats que hagin confirmat la seva assistència, a les quals se’ls haurà assignat l’hora en què han de ser al lloc de trobada.

En un comunicat, l’Ajuntament demana la "comprensió i responsabilitat" de tothom perquè la commemoració d’enguany es pugui portar a terme amb les "màximes mesures de prevenció i seguretat".

Publicitat

Actes del sobiranisme

A banda, Òmnium Cultural i Sabadell per la Independència, la secció local de l’Assemblea Nacional Catalana (ANC), han organitzat dos actes per commemorar la Diada aquest any a Sabadell. Es tracta d’una rua de vehicles que se celebrarà al matí arreu de la ciutat i una concentració a la tarda a l’Eix Macià.

Les dues entitats sobiranistes consideren que cal mantenir la reivindicació per la independència de Catalunya tot i l’impacte que la pandèmia ha tingut en l’organització d’esdeveniments multitudinaris. Precisament per aquest motiu s’ha optat per una proposta que mantingui la distància entre els participants i garanteixi la seguretat en matèria de salut, amb topalls d’aforament.

Publicitat