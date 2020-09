Mig miler de persones a l'acte reivindicatiu de la Diada

Ha hagut Diada. En la seva versió més insòlita, amb entrada i sortida regulada, però amb el mateix caràcter reivindicatiu de sempre. Mig miler de sabadellencs s'han reunit davant del Mur de la Llibertat sota el lema "El deure de construir un futur millor, el dret de ser independents". Els protocols han marcat l'inici de la concentració, on tot participant havia de passar pel control d'accès i es prenia la temperatura. Els manifestants s'han instal·lat sobre uns punts pintats a terra que guardaven una distància de dos metres entre ells.

Els discursos han girat entorn els "drets i deures del poble català": "Tenim el deure de construir un futur millor i tenim un Estat en contra", resava el discurs de Teresa Mira, presidenta d'Òmnium Cultural Sabadell, que ha animat els independentistes a "no defallir". Mira també ha fet una crida a la unitat soberanista recordant l'abraçada entre Artur Mas i David Fernàndez el 9-N.

El portaveu d’Alerta Solidària Xavier Pellicer, ha volgut destacar que, malgrat la situació sanitària i la complexitat del context "no es poden perdre de vista les lluites de fons" i que cal ampliar les reivindicacions polítiques i socials. Tot això, fent una esmena als sabadellencs represaliats. També Neus Alsina, coordinadora de Sabadell per la Independència, ha posat en valor "el dret a ser independentistes" i "republicans" després de fer un repàs per la història de Catalunya.

Durant l'acte de la Diada, el comunicat conjunt ha pressionat el govern espanyol perquè repengui el diàleg amb Catalunya i els ha recordat que "ells són responsables de la situació" política i ha titllat l'Estat de "repressiu". A banda, assegurava la "urgència" d'assolir la independència, davant de "la crisi econòmica que se'n derivarà de la sanitària". El discurs no s'ha descuidat d'homenatjar les persones que han mort a causa de la pandèmia i ha recordat la importància de "continuar la lluita" seguint els consells de les autoritats sanitàries.

Al final de l'acte s'ha connectat amb Barcelona, on s'estaven celebrant els actes principals, i on han intervingut els responsables de les àrees nacionals de les entitats organitzadores.

