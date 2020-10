Aleix Coch podria ser la gran novetat del Sabadell davant l'Espanyol

Sorpresa. El Sabadell prepara el seu debut a la Nova Creu Alta davant l'Espanyol (diumenge, 16 hores) amb novetats. El mateix tècnic, Antonio Hidalgo, ha destapat el possible retorn d'Aleix Coch. El central tarragoní es va lesionar a Vallecas en el primer duel dels arlequinats aquesta lliga i semblava que podria estar un mínim de tres setmanes fora dels terrenys de joc. L'evolució, però, ha estat molt més positiva i de fet aquesta setmana se l'ha vist entrenar amb normalitat.

Pot convertir-se en la gran novetat de l'onze arlequinat, però tampoc seria l'única. La baixa obligada de Pierre Cornud per sanció facilitarà la titularitat de Josu Ozkoidi, suplent en les dues anteriors jornades mentre el capità Ángel Martínez, un cop completa la seva sanció del 'play-off' exprés, també té tots els números per sortir d'inici en un partit molt especial a títol personal davant el club on es va formar, debutant a Primera Divisió i Europa. També està recuperat i a disposició del tècnic l'andalús Adri Cuevas.

Tot això pot propiciar una mena de retorn de la vella guàrdia, o sigui una majoria de jugadors que van formar el bloc de Segona Divisió B la temporada anterior. Les principals incògnites se centren en la zona ofensiva. Sembla segura la presència del basc Gorka Guruzeta, però no els seus acompanyants per banda. Óscar Rubio, Víctor Garcia, Juan Herández, Héber Pena i Néstor Querol es disputaran aquestes posicions. De mica en mica, Hidalgo recupera efectius -en aquests moments els únics jugadors lesionats són Pedro Capó i Edgar Hernández- i té diferents opcions per combatre el poderós Espanyol. "Tinc al cap la manera de fer-li mal, però caldrà que surti al camp", ha manifestat el tècnic de Canovelles en la roda de premsa.

