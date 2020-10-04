Obituari de Sabadell del 5 d'octubre de 2020

PEDRO GONZÁLEZ GUILLÉN
Sala de Cerimònies Sabadell 05/10/202 15:00
FERNANDA DOMENEGHINI DE NICOLO
Sala de Cerimònies Sabadell 05/10/202 17:15
VICTOR LORENTE SÁNCHEZ
Sala de Cerimònies Sabadell 05/10/202 15:45
ROSA RAMIRO GRANADOS
Sala de Cerimònies Sabadell 05/10/202 10:45
MARIA DOLORES RODRÍGUEZ MOLERO
Sala de Cerimònies Sabadell 04/10/202 12:15
MARIA MUÑOZ PALMA
Sala de Cerimònies Sabadell 04/10/202 10:45
FRANCISCO IBARS TORNER
Sense Cerimònia 05/10/202 12:00
FERMÍN LÓPEZ GAMBÍN
Sala de Cerimònies Sabadell 05/10/202 8:30
CLOTILDE ESPINOLA ESPIGARES
Sala de Cerimònies Sabadell 05/10/202 10:00