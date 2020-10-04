OBITUARI

Obituari de Sabadell del 5 d'octubre de 2020

PEDRO GONZÁLEZ GUILLÉN

Sala de Cerimònies Sabadell 05/10/202 15:00

FERNANDA DOMENEGHINI DE NICOLO

Sala de Cerimònies Sabadell 05/10/202 17:15

VICTOR LORENTE SÁNCHEZ

Sala de Cerimònies Sabadell 05/10/202 15:45

ROSA RAMIRO GRANADOS

Sala de Cerimònies Sabadell 05/10/202 10:45

 MARIA DOLORES RODRÍGUEZ MOLERO

Sala de Cerimònies Sabadell 04/10/202 12:15

MARIA MUÑOZ PALMA

Sala de Cerimònies Sabadell 04/10/202 10:45

FRANCISCO IBARS TORNER

Sense Cerimònia 05/10/202 12:00

FERMÍN LÓPEZ GAMBÍN

Sala de Cerimònies Sabadell 05/10/202 8:30

CLOTILDE ESPINOLA ESPIGARES

Sala de Cerimònies Sabadell 05/10/202 10:00

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