Repunt de 16 nous ingressos al Taulí

El Taulí va ingressar 16 persones per coronavirus entre dimecres i dijous, una xifra que no es veia des de l’1 d’octubre, amb una quinzena d’ingressos aleshores. Després de vuit dies de relativa tranquil·litat, aquesta xifra ha posat en alerta la corporació, que espera veure si és un rebrot que té continuïtat en els propers dies i comporta més ingressos o queda com un repunt aïllat i no cal prendre mesures.

Si dimecres passat, 7 d’octubre, hi havia 68 pacients ingressats amb Covid-19, avui divendres n’hi havia 77 ; només 2 a UCI. La corporació facilita les dades tres cops per setmana, dilluns, dimecres i divendres. Aquesta setmana han mort cinc persones per aquesta patologia, xifra similar a les darreres setmanes.

Sabadell, situació “continguda”

El Departament de Salut no es planteja per ara aplicar noves mesures a Sabadell per controlar l’epidèmia. La situació és “alta però continguda”, en paraules de la gerent de la Regió Sanitària Metropolitana Nord, Anna Aran, a la roda de premsa posterior al Consell d’Alcaldies de dijous.

El risc de rebrot és de 256,51 punts, tenint en compte que a partir de 100 ja es considera alt. Segons les últimes dades, entre el 29 de setembre i 5 d’octubre a Sabadell es van diagnosticar 260 casos (120,57 casos per cada 100.000 habitants). La velocitat de reproducció (Rt), és d’1,09 -una persona positiva en contagia a una mica més d’una- i el percentatge de proves que es fan que donen positiu és del 6,07%.

Millor atenció telefònica

En el Consell d’Alcaldies els responsables de Salut van anunciar millores en l’atenció telefònica i del sistema de rastreig de casos positius. Ara es treballa per distribuir els nous recursos entre els diferents CAPs i el Servei de Vigilància Epidemiològica que dina servei als dos vallesos.

