Hi ha un nou esperit de ciutat?

[Per Jordi Serrano, historiador]

Sembla que per uns dies l’esperit de Sabadell en comptes de ser derrotista i rabiüt s’ha convertit en esperançat. La gent ha començat a fer propostes en positiu pel futur de la ciutat. Em vull afegir a aquesta nova dèria positiva. Manel Larrosa proposava que la Fundació Bosch i Cardellach anés a la Casa Duran. Crec, modestament, que no és una bona proposta perquè estaria bé que la Fundació Bosch i Cardellach estigues al mateix lloc que el seu valuós arxiu i biblioteca, que en el seu moment vaig anomenar com a estructures de ciutat. És a dir, es necessitaria que la FBC tingués un local amb un soterrani o una planta baixa gran per encabir-hi els arxivadors compactes i la biblioteca.

Trobo que l’edifici de la Caixa de Sabadell hauria de ser un espai per exposicions que permeti portar a la ciutat exposicions que no hi caben enlloc. I també un espai memorial.

Em sembla una molt bona notícia que el grau d’Infermeria es posi a l’Artèxtil, i es podria aprofitar l’ocasió per demanar a la UAB que ens retorni el local del Círcol Republicà Federal que els vam donar alegrement al seu moment per posar-hi l’Escola de Comerç. I un cop se’n van anar, no ens van tornar la propietat del local. El cert és que per a mi, hi ha dos locals que caldria preservar: un d’ells és el CRF i l’altre, la Cooperativa La Sabadellenca. No sé per quina raó l’esquerra que ha governat els darrers 40 anys la ciutat no els ha recuperat i en el seu moment es va tirar a terra l’Obrera. Posats a proposar, crec que estaria bé cedir a la UES el vapor Turull, que porta dècades morint-se de pena mentre la UES té un estatge molt reduït per la importància que te per la ciutat. En algun dels edificis municipals buits caldria hostatjar-hi els Castellers de Sabadell i fer un local com els Castellers de Vilafranca amb ampli bar i alçades per fer assajos a cobert.

A la llista cal afegir-hi la masia de Can Rull, que si bé en una part es manté gràcies a l’Agrupación andalusa San Sebastián de los Ballesteros, la nau central esta buida i morint-se de pena també. Hi ha gent que al veure tanta positivitat es pregunta: el Manel Larrosa, el Marc Basté i el que firma segur que són sabadellencs?

