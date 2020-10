El Parc Agrari supera la seva Covid particular

El 2020 encara no ha acabat, però serà recordat com dels pitjors anys de les darreres dècades en molts aspectes. En l’àmbit agrícola, però, el Parc Agrari ha sabut superar les vicissituds que han posat bastons a les rodes a mesura que avançava el calendari, des de les conseqüències de la pandèmia del coronavirus fins a un fong que ha atacat la vinya i ha posat en perill la producció del vi autòcton, l’Arraona.

La paràlisi mundial de la Covid no ha tingut incidència en la capacitat de producció de l’horta, donat que s’hi ha seguit duent a terma l’activitat ordinària necessària per a poder conrear i collir els productes de temporada. “Econòmicament no ha afectat, però sí que ens ha obligat a transformar la nostra rutina per garantir l’abastiment a la nostra clientela”, explica Lluís Franco, que des de fa prop d’una dècada gestiona la finca de Can Bros, situada en ple parc.

Amb parada al Mercat Central, han hagut de replantejar-se la seva relació amb el client, sobretot el domèstic, i tirar molt del cotxe per dur els aliments de l’horta a casa, tant a Sabadell com als municipis de l’entorn. “Això ens ha fet tocar l’estructura de l’empresa, adquirir un datàfon nou i incrementant els costos en benzina, ha calgut espavilar-se per no perdre clients”, reconeix.

On si que s’ha notat una certa davallada és en un dels clients habituals de productes com ara la Mongeta del Ganxet, els restaurants, que han funcionat a mig gas. De fet, aquest és un dels ingredients estrella que el col·lectiu Cuina Vallès va rellançar com a element autòcton, donant-li protagonisme en un seguit de plats. “Le comercialitzem directament o les fem cuites en un obrador d’una cooperativa amb qui treballem, hi ha una quantitat de producció que va a la restauració i aquest any hi ha molta mongeta que sobra” reconeix Franco.

L’activitat a l’hort, però, no s’ha frenat, i sí que s’ha notat la minva de la presència de l’home, confinat durant setmanes i reduint l’emissió de gasos, sorolls o residus a la via pública. “Sí que hem notat que a conseqüència d’aquesta situació, la fauna salvatge era més present, tant aus petites com animals autòctons”, detalla Bros. Amb tot, si bé que s’hi han vist més senglars que de costum, no hi ha hagut una afectació significativa als cultius.

El mildiu, enemic de la vinya

Qui sí que ha notat una davallada de la producció ha estat la masia Can Calopa de Dalt, situada al cor de Collserola. Allí s’hi elabora el vi Arraona amb raïm procedent del Parc Agrari, a partir d’un conveni signat al 2013 amb l’Ajuntament de Sabadell i que enguany arriba a la cinquena anyada.

Aquest any, però, la vinya ha tingut un enemic imprevist, el mildiu, una malaltia produïda per fongs que ataca a les fulles, a la tija i als propis grams del raïm i produeix una pèrdua del seu color. “Aquest ha estat un mal any, hem collit uns entre 1.000 i 2.000 quilos menys de raïm per culpa del mildiu, sabem què produirem menys ampolles de vi, però encara és aviat per quantificar-les”, explia Íñigo Aughey, responsable de producció de Can Calopa, que destaca que en els darrers anys s’havien produït un total de 4.000 ampolles.

Aquí, però, sí que han notat els efectes de la pandèmia, però a nivell empresarial. La declaració de l’estat d’alarma va dur l’empresa a activar un expedient de regulació temporal d’ocupació (ERTO) que durant dos mesos va afectar totalment el conjunt de la plantilla, amb l’excepció de dues persones. “Acomulem molta càrrega de feina i hem hagut de reactivar-nos a corre-cuita, però ara la verema ja la tenim feta”, afegeix.

La collita del raïm va començar entre els dies 20 i 25 d’agost, i es va allargar fins la primera setmana de setembre, un pèl avançada respecte anys anteriors, però que permetrà catar el vi d’aquesta anyada a mitjans del 2021.

