OBITUARI

Obituari de Sabadell del 16 d'octubre de 2020

NATIVIDAD ARMERO ARMERO

Castellar - Sala de Cerimòni Castellar del Vallè 16/10/202 10:30

MANUEL MARTÍNEZ CONTRERAS

Sala de Cerimònies Sabadell 16/10/202 10:00

FERNANDA SANCHO NARANJO

15/10/202

ANTONIO NO PARADA

16/10/202 16:15

ALFONSO MONTILLA URBANO

Sense Cerimònia Sabadell 16/10/202 9:30

NATIVIDAD DÍAZ HEREDIA

Sense Cerimònia Sabadell 15/10/202 9:00

JOSEFA LÓPEZ PELÁEZ

Sala de Cerimònies Sabadell 15/10/202 12:15

JOSE PEDRO VICIANA FERNÁNDEZ

CURA EN CEMENTERIO 15/10/202 15:30

JOSÉ NICOLÁS GONZÁLEZ

Sense Cerimònia 16/10/202 9:00

ISABEL CABELLO ABRIL

Sala de Cerimònies Sabadell 15/10/202 15:45

ANTONIO JIMENO ALONSO

Sala de Cerimònies Sabadell 15/10/202 9:15

ANGEL QUILES COLLADO

Sala de Cerimònies Sabadell

ANDRÉS TRIAS MONRÀS

DIRECTE A CEMENTIRI 16/10/202 11:00

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