Obituari de Sabadell del 16 d'octubre de 2020

NATIVIDAD ARMERO ARMERO
Castellar - Sala de Cerimòni Castellar del Vallè 16/10/202 10:30
MANUEL MARTÍNEZ CONTRERAS
Sala de Cerimònies Sabadell 16/10/202 10:00
FERNANDA SANCHO NARANJO
15/10/202
ANTONIO NO PARADA
16/10/202 16:15
ALFONSO MONTILLA URBANO
Sense Cerimònia Sabadell 16/10/202 9:30
NATIVIDAD DÍAZ HEREDIA
Sense Cerimònia Sabadell 15/10/202 9:00
JOSEFA LÓPEZ PELÁEZ
Sala de Cerimònies Sabadell 15/10/202 12:15
JOSE PEDRO VICIANA FERNÁNDEZ
CURA EN CEMENTERIO 15/10/202 15:30
JOSÉ NICOLÁS GONZÁLEZ
Sense Cerimònia 16/10/202 9:00
ISABEL CABELLO ABRIL
Sala de Cerimònies Sabadell 15/10/202 15:45
ANTONIO JIMENO ALONSO
Sala de Cerimònies Sabadell 15/10/202 9:15
ANGEL QUILES COLLADO
Sala de Cerimònies Sabadell
ANDRÉS TRIAS MONRÀS
DIRECTE A CEMENTIRI 16/10/202 11:00