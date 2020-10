El Sabadell perdona moltíssim i s'enfonsa a la segona part a Albacete (3-0)

Qui perdona ho paga. Aquesta llei no escrita del futbol l'ha patit de ple el Sabadell en la seva visita al Carlos Belmonte. El conjunt arlequinat ha perdonat moltíssim amb el 0-0 i a la segona part s'ha ensorrat de manera clamorosa. L'Albacete, sense fer res de l'altra món, ha aprofitat a la perfecció les facilitats per aconseguir una golejada molt dolorosa. La reacció, sense gols, no arriba i s'activen les primeres alarmes.

Antonio Hidalgo ha fet una mini revolució amb cinc canvis a l'onze respecte al partit del Mirandés. Han quedat fora Cornud -baixa a última hora per una lesió muscular als isquiotibials de la cama dreta-, Óscar Rubio, Undabarrena, Juan Herández i Guruzeta. Les novetats han estat Ángel Martínez, Josu, Aarón Rey, Néstor i Stoichkov en la primera titularitat del davanter andalús. Una manera de sacsejar l'equip i buscar més poder ofensiu. L'objectiu s'ha aconseguit a mitges. En efecte, s'ha vist el Sabadell més vertical i incisiu de la temporada... però sense la recompensa del gol. Aquest és el gran problema arlequinat.

Oportunitats no n'han faltat. I algunes claríssimes, per avançar-se. Ha obert el capítol Stoichkov amb un xut que ha desviat un defensa in-extremis. Després Aarón Rey ha tingut la més clara: s'ha plantat tot sol davant Tomeu Nadal i ha enviat la pilota fora de manera incomprenssible. En els primers 15 minuts la superioritat arlequinada ha estat evident, però no s'ha reflectit en el marcador. L'Albacete estava contra les cordes, sense capacitat de reacció. Però ha faltat el cop de gràcia.

Cop mortífer

El definitiu punt d'inflexió ha arribat en dos minuts. El Sabadell ha gaudit d'una triple ocasió escandalosa. Adri Cuevas, Victor i Stoichov no han pogut superar Tomeu Nadal en tres intents gairebé consecutius i en l'acció següent, una falta lateral s'ha convertit en l'1-0 en una rematada a plaer del lateral Álvaro Arroyo en la línia de gol després d'un rebuig del pal a cop de cap de Kecojevic, pràcticament en l'única arribada perillosa del conjunt local. Fins i tot, abans del descans Néstor tampoc ha encertat en una bona opció per empatar.

El resultat del descans semblava increïble pel que s'havia vist al terreny de joc. Només ho podia explicar l'alarmant falta de pólvora arlequinada i l'efectivitat del cent per cent de l'Albacete. Un càstig molt dur que el Sabadell ha acusat moltíssim a la segona meitat. Gairebé sense temps a refer-se ha encaixat el 2-0 en una greu errada defensiva que ha aprofitat Alvaro Peña de manera inapel·lable. Hidalgo ha reaccionat amb un insòlit quàdruple canvi: han entrat de cop Héber Pena, Edgar, Óscar Rubio i Juan Hernández. Però la immediata conseqüència ha estat el 3-0. Un penal clar d'Aleix Coch a Manu Fuster l'ha executat Zuzulya enganyant Mackay.

La desfeta estava servida. El Sabadell, durant uns minuts, s'ha convertit en una joguina trencada, sense resposta. Fins i tot es podia témer per una golejada d'escàndol. L'Albacete, però, amb el 3-0 s'ha dedicat a especular i no complicar-se la vida. Guruzeta, per Stoichkov, que ha deixat bons detalls, ha estat l'últim canvi. Tot estava sentenciat. L'últim episodi de la negació arlequinada davant de porteria ha estat una rematada de Juan Hernández, sol davant de Tomeu Nadal. Ja són 429 minuts sense celebrar un gol. Això pot accelerar definitivament l'últim fitxatge i el nom del japonès Shinji Kagawa torna a agafar cos. Cal un revulsiu a l'atac.

Publicitat

Una autèntica desfeta... després de 30 minuts inicials esperançadors. Però els números són irrefutables i el Sabadell continuarà cuer sense sumar cap punt després de 6 jornades (i cinc partits en el cas dels arlequinats). En el duel del pròxim dimecres (21.30 h) a la Creu Alta, davant l'Alcorcón, no queda altre remei que guanyar per no veure's ja molt ensorrats a la taula.

Fitxa Tècnica

Albacete: Tomeu Nadal; Álvaro Arroyo, Nico Gorosito (Boyomo, m. 78), Kecojevic, Diego Caballo, Eddy Silvestre (Azamoum, m. 52), Alvaro Jiménez (Del Pozo, m. 78), Diamanka, Zozulya (Ortuño, m. 64), Manu Fuster (Chema Núñez, m. 64) i Alvaro Peña.

Sabadell: Mackay; Aleix Coch, Javi Ibiza (Edgar, m. 57), Grego Sierra, Josu, Ángel Martínez, Victor Garcia (Ó. Rubio, m. 57), Adri Cuevas, Stoichkov (Guruzeta, m. 67), Aarón Rey (Juan Hernández, m. 57) i Néstor (Héber Pena, m. 57).

Àrbitre: Saúl Ais Reig (Comitè valencià). Grogues: Eddy Silvestre; Aleix Coch.

Gols: 1-0, mi. 33: Alvaro Arroyo; 2-0, min. 51: Alvaro Peña; 3-0, mi. 61: Zozulya de penal.

Incidències: Partit disputat a l'estadi Carlos Belmonte, a porta tancada.

Publicitat