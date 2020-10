Sabadell incorpora dos contenidors rosa per conscienciar sobre el càncer de mama

Els voltants del Mercat Central han incorporat aquesta setmana dos contenidors de color rosa com a element visible de la campanya Recicla Vidre Per a Elles, que es duu a terme en el marc del Dia Mundial del Càncer de Mama. Els elements estaran des del dia 19 d'octubre al dia 30, amb el doble objectiu de fomentar el reciclatge i conscienciar sobre la prevenció de la malaltia.

Amb aquesta campanya, l'empresa Ecovidrio transformarà els envasos de vidre dipositats en els contenidors en una donació a la Fundació Sandra Ibarra per a la Solidaritat contra el Càncer, una organització sense ànim de lucre que impulsa campanyes i finança projectes de recerca, sensibilització i prevenció contra el càncer, així com en el desenvolupament de la humanització de la salut. Sabadell se suma, així, a un total de 140 localitats d'arreu de l'Estat on s'han instal·lat aquests elements com Madrid, València, Sevilla, Bilbao, Valladolid, Logronyo, Saragossa o Santiago de Compostel·la.

A Catalunya s'han instal·lat contenidors de color rosa a les localitats de Girona, Tarragona, Castelldefels, Santa Coloma de Gramenet, Reus, Vic, Molins de Rei, Lleida, Tàrrega, Blanes i Manresa. “Cal conscienciar les dones de la importància de fer un diagnòstic precoç per detectar la malaltia i, per tant, campanyes de sensibilització com aquesta són molt importants”, assenyala Marta Morell, tinenta d’alcaldessa de Feminisme.

A Sabadell, a més, en el marc del Dia Mundial del Càncer de Mama, la Fundació Oncolliga ha posat en marxa la campanya solidària Sigues una mà amiga, per prevenir i fer difusió i recaptació en farmàcies, també d'arreu de la província de Barcelona, i on es convida a tothom, sigui dona o home, a fer una exploració de les mames. Aquesta campanya compta amb el suport de l’equip absolut de natació artística del Club Natació Sabadell, que són imatge d’Oncolliga, i de la Fundació Club Natació Sabadell.

D’altra banda, l'Associació Mama ovari hereditari (AMOH) va fer dilluns una activitat en línia amb el doctor Miquel Àngel Seguí, cap del servei d'oncologia mèdica del Parc Taulí. La ciutat, d'altra banda, va encendre fonts com la de la plaça Sant Roc o la plaça Catalunya de color rosa i va col·locar la llaçada rosa al balcó de l'Ajuntament.

